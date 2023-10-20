聽新聞
test
0:00 / 0:00
買彩券讓店員隨便選 男竟刮中「3億頭獎」直呼：上帝在干預
昨（19）日美國加州一名男子到一間加油站加油時，到一旁商店購買刮刮樂，因自己毫無想法便要求店員隨機幫他抽取一張，不料竟喜獲頭獎，刮中了1000萬美元（約3.2億新台幣），讓他驚呼「這幾乎就像是上帝在干預」。
根據《UPI》、《ABC7 News》報導，當天男子驅車前往平常去的加油站，他通常都在那邊買彩券，但當天該加油站已關門，因此男子只好前往另一家位於維塞利亞的加油站。
由於男子當時對於要購買哪個彩券沒有任何想法，因此他將選擇權交給店員，讓店員隨便幫他選一張，當時他想著隨便選就好，店員便為他選了一張California 200X的刮刮樂，沒想到一刮不得了，看著彩券上寫著1000萬美元的粗體黑字，讓他頓時無法置信，直呼「不可能，這不會發生在像我這樣的人身上」。
男子表示，一切都像是上帝安排好的，先是原先去的加油站關閉，「如果它當時還開著的話，這一切可能都不會發生」，再來又因為自己毫無想法讓店員代抽，這才贏得意外的大獎。而事後，他決定一次性領取中獎金額，獲得580萬元美元（約1億新台幣）的獎金，而開獎老闆也喜獲5萬美元（約161萬新台幣）的獎金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言