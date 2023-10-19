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澳女為躲袋鼠開車撞民宅 幸運被iPhone這功能救一命

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲有女子為閃避路上袋鼠，發生嚴重車禍。不過，幸運的她卻靠著iPhone的SOS緊急服務功能，成功獲救。示意圖／ingimage
澳洲有女子為閃避路上袋鼠，發生嚴重車禍。不過，幸運的她卻靠著iPhone的SOS緊急服務功能，成功獲救。示意圖／ingimage

外媒《Mail Online》報導，居住在澳洲雪梨東庫拉瓊（East Kurrajong）的艾米（Amy Leigh）為了閃避路上突然出現的袋鼠，將車子直接撞進附近民宅。原本因重傷無法自救的她，卻幸運的被iPhone 14的「SOS緊急服務」功能救回一命。

報導稱，艾米居住在雪梨東庫拉瓊，她當天駕車為了閃避路上突然出現的袋鼠，便猛打方向盤，害她撞到一些石頭與路標並衝破柵欄，最後停在某間民宅的前院。艾米表示，當下她的車子被撞得粉碎，自己的背部也因此骨折，使她無法動彈，難以自救。

幸運的是艾米曾為她去年購買iPhone 14事先設定好「SOS緊急服務」功能，她說明，當手機一偵測到發生車禍後，便立刻自動報案並發出警報聲，才讓她得以順利獲救。

最後艾米在醫院花了一周半的時間復原，她也為此呼籲「所有iPhone用戶都應設置並開啟SOS緊急服務，因為它可以挽救一條生命」。

iPhone的SOS緊急服務中，「車禍偵測」可於設定中開啟，當用戶遇到車禍，手機會自動撥打緊急服務電話，及發出警報聲。此外，用戶還可在「健康」中設定緊急聯絡人。

澳洲 袋鼠 車禍 iPhone 14

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