影／訂飯店卻給11人會議室 女子傻眼po網換房成功
國外一名女子和親友到飯店住宿，不過打開房間門以後卻看傻了眼，原來飯店幫他們安排了一間特別的「會議套房」，裡面竟然有11張椅子和大會議桌，讓她哭笑不得。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名TikTok用戶@_itspiedy在帳號發影片表示，自己跟親友入住希爾頓飯店，原本她期待的是一般的飯店房間，有浴室、電視、沙發和床等設備，但沒想到飯店卻「加碼」還多給了一間會議室。
只見影片中打開房門以後，一進入的就是一間能容納10人以上的會議室，裡頭不但有一張正式的長會議桌，還備有11張椅子，牆面上更設有開會投影用的電視螢幕。雖然旁邊的小隔間裡的確有床和浴室，但是女子還是覺得非常傻眼。
她在影片標題寫道：「這絕對是開玩笑吧？@希爾頓，這不是我訂的房間耶」，女子在留言區表示，自己原本訂的是加大雙人床房，另外附設一張折疊床。另一部影片中她在會議桌上鋪上棉被和枕頭，假裝自己要睡在上面。
雖然希爾頓並沒有在影片下方留言，不過女子隨後又再更新了一部影片，影片中女子站在新的房間裡，影片上寫著「社群媒體的力量」，疑似是飯店工作人員看到影片後已經協助女子換房。
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