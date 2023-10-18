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晚15分鐘交房租…他被房東趕走還要繳6萬1千元 見「這項目」也收錢傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友收到驅逐通知，得知原因讓他超傻眼。示意圖／ingimage
一名網友收到驅逐通知，得知原因讓他超傻眼。示意圖／ingimage

房價高昂，許多人會選擇租屋，但租屋難免會遇到一些糾紛，甚至可能遇到惡房東。近期，一名網友發文控訴房東離譜行為，表示自己僅因晚15分鐘交房租就被驅逐，還需繳納6萬1千元的費用，得知支付細目時，更讓他傻眼「房間根本災難，憑什麼收豪華費用？」

據外媒《鏡報》報導，一名美國男子收到驅逐通知（房東要求房客搬離房屋的文件），但房東的理由和通知上的內容讓他傻眼，因此氣炸發文，控訴房東實在太離譜。

讓該名男子難以置信的第一件事，就是房東驅逐他的理由。他表示因為晚了15分鐘繳交房租才會收到通知，並批評房東根本就是元凶。「房東要求我們使用匯款單繳費，而我們需要到他的辦公室領取」，但男子下班到家後，房東辦公室就關門了，「總在我到家的15分鐘前就關門，我嘗試用跑的也沒用」。

另一件讓男子傻眼的事情，即是他總共需要支付的費用，根據驅逐通知的內容，除了1,479美元（新台幣約4萬6千元）的房租，他還需要支付148美元（新台幣約4千6百元）的滯納金、35美元（新台幣約1千元）的預留停車位費用等，其中一項還包含185美元（新台幣約5千8百元）的驅逐通知費用，加總起來共1,988美元（新台幣約6萬1千元）。

「寫一張驅逐通知要180美元？認真嗎？我猜根本幾年前就寫過，還拷貝超多份」，該名男子更加碼爆料，「房間根本災難，跟出租廣告寫的豪華公寓完全不同，憑什麼收豪華費用？」

對此，有網友提供建議，表示男子可以回頭確認當初簽署的租約，如果沒有延遲付款的寬限期，房東可能無法驅逐他。此外，也有人針對男子居住地指出，「根據德州法律，房東徵收滯納金之前有三天的寬限期」。有網友則提醒男子若要提出異議，上法庭時千萬別遲到，有些網友則直呼房東行徑實在令人作嘔。

一名網友發文控訴房東離譜行徑。圖取自Reddit
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房東 滯納金 房間 房租 房客

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