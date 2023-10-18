入住酒店房間！女推開門見「小型會議室」崩潰整晚 前員工爆內幕

當在外旅遊入住酒店或民宿時，房間的設施和衛生品質一定會影響住宿心情。日前有國外女子訂了一間高級酒店房間，當晚準備入住時，推開門第一眼竟看見「小型會議室」，房內擺有長條桌和11個椅子，女子當場傻爆眼，氣到直接扛棉被到會議桌上「演練睡覺」，事後也PO網抱怨，掀起國外網友熱烈討論。

根據紐約郵報報導，抖音女網友「_itspiedy」PO網表示，她和朋友到一座城市旅遊，訂了當地知名的希爾頓逸林酒店，當晚推開門準備入住時，映入眼簾的第一幕竟然是一間商務會議室，會議室的設施還相當「齊全」，有一張長形的正式會議桌，周圍有11個椅子，還有安裝在牆上的平面電視。

這幕景象讓女子當場傻爆眼，直呼「這一定是笑話」，所幸旁邊有隔出一個獨立睡覺空間，裡面有雙人特大號床、床頭燈和電視等，還有一間浴室。女子表明自己只是訂一間普通房間，但飯店人員鬧烏龍，給她和朋友一間商務型房間，兩人當晚氣到直接扛棉被和枕頭到會議桌上，並躺在上面蓋被子「演練睡覺」，畫面簡直太爆笑。

影片曝光後，引發不少抖音網友熱烈討論，許多人逗趣留言，「請問您是來出差的嗎？」、「會議進行得怎麼樣了？」、「飯店人員還會跟妳說『女士！我們已經幫您升級房間了』」。留言區也釣出一名曾在酒店工作的網友表示，當酒店出現滿房狀況，才會開放訂這間商務房間，且當顧客要預訂時，飯店方會事先提醒這房間的陳設，不解為何會搞出這種烏龍。

後來該名女子PO影片更新後續，表示希爾頓逸林酒店已經幫她們換房間了，不過可惜的是，她已經結束旅程要回家了。