空姐做不下去了改拚考公務員 她花光積蓄仍名落孫山進退兩難

現在社會求得理想職業並不容易，有些人為了拚穩定生活，會選擇挑戰當公務員。但想要真正考上相關測驗，卻又是另一回事。近來日本媒體，就報導了一則血淋淋的案例。

根據日本媒體「現代新書」報導，一位化名相澤真理的女性，從小就成績優秀，大學考上了一間貴族學校。由於周遭很多同學都是千金小姐，時常動不動就出國旅遊，看著他們的樣子，讓家中經濟狀況不寬裕的相澤，決定未來把當空服員作為目標。

就在25歲那一年，相澤成功錄取了內心的夢想職業。然而實際當了空姐之後，卻發現自己並不適應這個行業。像是平常在服務時，雖然盡可能想要努力做好，卻還是收到了許多抱怨。或是在乘客違規而出言提醒時，遭到對方痛罵等等，讓她這份工作做得相當辛苦。

由於三年下來都沒辦法融入職場，加上偶然從雜誌裡，讀到某位女性考上司法單位的報導，因此讓相澤決定放棄當空服員，轉而挑戰司法考試拚公務員。然而，雖然苦讀拚到了三十多歲，相澤卻多次在考試中落榜，存款也幾乎統統花完。

相澤在不得已下，只好放棄司法考試，回去找其他工作。但由於長年埋頭準備唸書，身形變得憔悴許多，讓她在面試中屢屢碰壁。在精神受到嚴重打擊下，最終她加入了某個新興宗教，並在教友的建議下，和一位白人男性結婚。曾經想自己拚事業，不甘於當家庭主婦的她，最終還是回歸到家庭。