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彈珠汽水為何有彈珠？發源地竟是英國 專家教一方法簡單取出彈珠

香港01／ 撰文／白兔糖
彈珠汽水。（YouTube 截圖）
彈珠汽水。（YouTube 截圖）

日本的波子汽水（台譯：彈珠汽水）是不少港人的童年回憶，有時候在餐廳、店舖看到也會忍不住點來喝，瓶裏面的彈珠也會盡全力取出來作紀念、收集。不過到底為甚麽彈珠汽水裏要有彈珠，大家又知道嗎？

「ラムネ」（Ramune）彈珠汽水稱為日本的國民飲料也不以為過，特別在夏天時更是必喝之選。不過大家又有沒有想過彈珠汽水為何要特意放一顆彈珠進去呢？最近日媒《石川テレビ》就收到一名7歲觀衆的問題，「為甚麽其他飲料都沒有彈珠，但彈珠汽水裏有彈珠呢？」。的確除了彈珠汽水以外，似乎沒有其他飲品有彈珠。

位於靜岡縣創業76年的彈珠汽水製造商「木村飲料」，至今發售約60種彈珠汽水。社長木村英文向《石川テレビ》解釋道，彈珠其實是樽蓋的一種，利用內部氣壓的原理將瓶口封起防止飲料裏的碳酸洩漏。以前製造彈珠瓶蓋時會採用將瓶口朝下、利用內部氣壓推動彈珠封口的「翻轉式」，不過現今幾乎全部已轉用「打栓式」，以工廠裏的專門機器將已放入彈珠的瓶蓋裝到瓶子上。

而且這種利用彈珠封蓋的技術，原來甚至比常見的鐵製皇冠瓶蓋還要歷史久遠。木村社長透露，其實彈珠汽水的發源地並非日本，而是由黑船美國海軍將領貝里帶到日本；從「Lemonade」檸檬汽水轉化而成。那麽裏面的彈珠又是從何而來呢？當年飲料普遍以軟木塞封口，但使用軟木塞價格高昂、碳酸也容易洩漏。

後來英國人發明了利用彈珠封蓋的技術取代軟木塞，但不少國家因為沒有造出圓潤彈珠的技術，最終選擇放棄成本高、工序多的彈珠蓋，選用現代的皇冠瓶蓋。最終只剩擁有高製玻璃技術的日本彈珠汽水品牌仍手工製作彈珠蓋。現今全球也只剩日本、印度和台灣三個地區仍有生產彈珠汽水。

木村社長最後亦分享了輕易取出彈珠的方法。他指逆時針扭轉就可以打開瓶蓋，而若扭不開可將瓶蓋浸泡在約50°C熱水中，再使用開瓶器就能輕鬆打開瓶蓋拿出彈珠。

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文章授權轉載自《香港01》

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