曾成功跳傘 3700 次！俄跳傘大師1次疏忽丟命 數百觀眾前墮水池亡

俄羅斯跳傘比賽發生恐怖奪命意外。曾成功跳傘3,700次的跳傘大師別利亞耶夫（ Dmitry Belyayev ）早前參加在車臣舉行的跳傘比賽，並向俄羅斯總統普京（ Vladimir Putin ） 71歲生日致敬，沒料到經驗豐富的他，這次卻因計算錯誤造成失誤，導致降落時高速直墮水池，現場數百名觀眾目擊意外發生。別利亞耶夫被救起后立即送院搶救，惟最終因傷重不治。

綜合外媒報導，45歲的別利亞耶夫（ Dmitry Belyayev ）於10月7日參加在車臣古傑爾梅斯舉行的俄羅斯杯跳傘比賽，並向俄羅斯總統普京（ Vladimir Putin ） 71歲生日致敬。當別利亞耶夫完成飛行正要著陸降落時，不慎發生意外，導致高速垂直墜入水池中。

別利亞耶夫雖然有3,700次成功跳傘的豐富經驗，但卻因1次失誤而不幸身亡。（影片截圖）

觀賞比賽的數百名市民目擊意外發生，而附近的工作人員亦立即上前救援，並且將別利亞耶夫送上救護車趕往醫院搶救，但最後因為傷勢過重而宣告不治。

聖彼德堡跳傘協會主席米哈伊洛夫（ Alexander Mikhailov ）指出，別利亞耶夫雖然有3,700次豐富跳傘經驗，但這次卻因失誤而不幸身亡。

俄羅斯跳傘聯合會事後亦發表聲明：「根據初步數據顯示，別利亞耶夫在著陸過程中犯了1個錯誤，沒有計算動作高度，導致他以較快的速度與水面直面相撞。聯會又指，利亞耶夫的逝世是「整個降落傘界不可挽回的損失」，並向死者家屬作出慰問。

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文章授權轉載自《香港01》