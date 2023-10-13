快訊

中共一連串會議變動有隱情 暗示習近平重大政治轉折

以巴衝突短期不會塵埃落定 以色列經濟將受重創

連胎兒也不放過！傳哈瑪斯剖開孕婦腹部 刺殺未出世嬰孩

曾成功跳傘 3700 次！俄跳傘大師1次疏忽丟命 數百觀眾前墮水池亡

香港01／ 撰文：喬納森
俄羅斯跳傘聯合會指別利亞耶夫在着陸過程中，沒有計算動作高度，導致他以較快的速度與水面直面相撞而喪命。（網上圖片）
俄羅斯跳傘聯合會指別利亞耶夫在着陸過程中，沒有計算動作高度，導致他以較快的速度與水面直面相撞而喪命。（網上圖片）

俄羅斯跳傘比賽發生恐怖奪命意外。曾成功跳傘3,700次的跳傘大師別利亞耶夫（ Dmitry Belyayev ）早前參加在車臣舉行的跳傘比賽，並向俄羅斯總統普京（ Vladimir Putin ） 71歲生日致敬，沒料到經驗豐富的他，這次卻因計算錯誤造成失誤，導致降落時高速直墮水池，現場數百名觀眾目擊意外發生。別利亞耶夫被救起后立即送院搶救，惟最終因傷重不治。

綜合外媒報導，45歲的別利亞耶夫（ Dmitry Belyayev ）於10月7日參加在車臣古傑爾梅斯舉行的俄羅斯杯跳傘比賽，並向俄羅斯總統普京（ Vladimir Putin ） 71歲生日致敬。當別利亞耶夫完成飛行正要著陸降落時，不慎發生意外，導致高速垂直墜入水池中。

別利亞耶夫雖然有3,700次成功跳傘的豐富經驗，但卻因1次失誤而不幸身亡。（影片截圖）
別利亞耶夫雖然有3,700次成功跳傘的豐富經驗，但卻因1次失誤而不幸身亡。（影片截圖）

觀賞比賽的數百名市民目擊意外發生，而附近的工作人員亦立即上前救援，並且將別利亞耶夫送上救護車趕往醫院搶救，但最後因為傷勢過重而宣告不治。

聖彼德堡跳傘協會主席米哈伊洛夫（ Alexander Mikhailov ）指出，別利亞耶夫雖然有3,700次豐富跳傘經驗，但這次卻因失誤而不幸身亡。

俄羅斯跳傘聯合會事後亦發表聲明：「根據初步數據顯示，別利亞耶夫在著陸過程中犯了1個錯誤，沒有計算動作高度，導致他以較快的速度與水面直面相撞。聯會又指，利亞耶夫的逝世是「整個降落傘界不可挽回的損失」，並向死者家屬作出慰問。

延伸閱讀：

奪命車禍！ 11 歲男童駕摩托車接載 12 歲朋友意外墮山坡 1 死 1 重傷

恐怖！美國少年爬山讓路予遊客拍照意外墮崖致脊椎骨折大難不死

文章授權轉載自《香港01》

跳傘 俄羅斯

延伸閱讀

兩岸象棋大師賽 昆山登場

俄羅斯奧會侵犯烏克蘭領土完整性 遭國際奧會停權

Anthony Lee等大師領軍 街舞大賽週六開戰

遭國際刑事法院通緝後首出訪 普亭抵達吉爾吉斯

相關新聞

曾成功跳傘 3700 次！俄跳傘大師1次疏忽丟命 數百觀眾前墮水池亡

俄羅斯跳傘比賽發生恐怖奪命意外。曾成功跳傘3,700次的跳傘大師別利亞耶夫（ Dmitry Belyayev ）早前參加在車臣舉行的跳傘比賽，並向俄羅斯總統普京（ Vladimir Putin ） 71歲生日致敬，沒料到經驗豐富的他，這次卻因計算錯誤造成失誤，導致降落時高速直墮水池，現場數百名觀眾目擊意外發生。別利亞耶夫被救起后立即送院搶救，惟最終因傷重不治。

他搭新幹線見大批保鑣 一看Wi-Fi熱點驚現「首相秘書的iPhone」

在路上偶遇電視中出現的名人是什麼樣的體驗呢？會是驚喜還是驚嚇？日本一名網友最近在網路上分享自己的經驗，他在搭乘新幹線時，發現周遭出現許多保鑣，猜測應是某位大人物也在附近，而當網友拿出手機要連網路時，赫然發現答案就大大顯示在Wi-Fi熱點上，讓他困惑「確定不改一下Wi-Fi名稱嗎」？

牛仔褲怎麼洗？ Levi's執行長曝超怪清潔法：像洗澡一樣

許多人為了不讓牛仔褲變形，都會盡量不將褲子丟到洗衣機。日前，Levi's執行長奇普‧柏格（Chip Bergh）竟在《CNBC》透露，若自己的牛仔褲真的很髒，他會直接穿著褲子進浴室，並像洗澡一樣，將其抹上沐浴用品。

影／女網紅嫁給超級富豪 她一週花8014萬元炫富被罵翻

國外一名23歲的女網紅嫁給杜拜的超級富豪，她常在社群媒體上炫富，近期更表示自己一週就花掉丈夫250萬美元（約8014萬台幣）。

摸臀、看鳥…洛杉磯郡性騷華醫升官 3女醫告官方漠視

洛杉磯加州大學海港醫療中心(Harbor-UCLA Medical Center)三名女性主治醫生上周聯名控告監管該大型...

女兒求一個640萬跨海婚禮遭拒 與母親聯手冷戰父親

從美國紐約橫跨太平洋後到南半球的紐西蘭結婚？這的確是一個瘋狂的夢想，一名美國男子在Reddit 以「我是渾蛋嗎」( Am I The Asshole?)為標發文訴苦，指稱婚期將近的女兒向他提出要在紐西蘭舉行婚禮，而粗估費用的20萬美元（約640萬元台幣）恐怕是要他埋單。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。