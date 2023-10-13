慎入！直擊眼鏡王蛇vs網紋蟒 激戰7小時 贏家一口吞掉落敗者

弱肉強食是野生動物的生存法則，一旦落敗就成會盤中餞。新加坡一班野生動物攝影師有幸目睹，網紋蟒和眼鏡王蛇展開長達7小時的史詩級生死之戰，眼鏡王蛇用毒牙咬傷網紋蟒，隨後一直拖延時間，被咬傷的網紋蟒趁毒性未發作之際，拚盡全身力氣上前纏住對手，但到最後毒髮身亡，眼鏡王蛇花了數分鐘時間把對手整條吞下肚。

這場大戰非常有看頭，根據資料，雙方同樣有名身材巨大，當中網紋蟒是世界上最長的蛇類之一，可以長達大約10米，至於眼鏡王蛇是世界上體型最長的毒蛇，能長達5.5米，兩雄相遇，必會廝殺，並以其中一方死亡作為終結。

新加坡一班野生動物攝影師9月21日晚上經過萬禮（ Mandai ）地區，偶然目擊野生動物弱肉強食一幕，當時一條約4米長眼鏡王蛇咬中一條3米多長的網紋蟒，但突然鬆口遊走，常人以為眼鏡王蛇大發慈悲或者不夠力氣，但其實蛇性狡猾，眼鏡王蛇已經用毒牙咬中獵物，同時注射毒液，所以無須纏鬥下去，只需等候對手毒發斃命即可。

但網紋蟒也不是省油燈，趁毒性未發作，拚盡力氣和眼鏡王蛇纏鬥，你追我逐下眼鏡王蛇繼續用毒牙咬中網紋蟒，在最後一擊中，雙方繼續緊纏，眼鏡王蛇主動放棄，網紋蟒所中的蛇毒開始發作，逐漸失去力氣，最終死亡，眼鏡王蛇花了數分鐘時間，把網紋蟒整條吞下肚，死鬥過程歷時7小時。

部份目擊者首次看到兩蛇大戰後吞食對手，他們事後接受媒體訪問時表示，拍攝時非常小心，「任何時候只有兩人拍照，別人負責觀察」，而且不確定眼鏡王蛇會否放棄捕獵，所以這次經歷「令人傷腦筋」，但可以目擊大自然殘酷一面，他們感到既高興又害怕。

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文章授權轉載自《香港01》