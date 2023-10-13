他搭新幹線見大批保鑣 一看Wi-Fi熱點驚現「首相秘書的iPhone」

在路上偶遇電視中出現的名人是什麼樣的體驗呢？會是驚喜還是驚嚇？日本一名網友最近在網路上分享自己的經驗，他在搭乘新幹線時，發現周遭出現許多保鑣，猜測應是某位大人物也在附近，而當網友拿出手機要連網路時，赫然發現答案就大大顯示在Wi-Fi熱點上，讓他困惑「確定不改一下Wi-Fi名稱嗎」？

原PO在X(原推特)上發文表示，他在搭乘新幹線的綠色車廂(類似台灣高鐵的商務艙)時，發現周遭出現一堆保鑣，正當他還在猜測是哪位大人物時，手機的Wi-Fi便自動跳出了網路訊號強的熱點推薦，其中一個網路名稱直白的寫著「首相秘書的iPhone」，讓他秒解困惑，原來這位大人物就是首相岸田文雄。

當新幹線停靠在京都站時，原PO便看到岸田首相下車了，不過他對此仍感到十分不解，身為首相身邊的要員，一定會有需要保密行動的時候，Wi-Fi的名字是不是要改一下比較好？

該則貼文在X上引起了廣泛的討論，許多網友表示太荒謬了，不敢相信是真的，「希望這是釣魚貼文，拜託是假的...」、「這太扯了，他知道機密是什麼意思嗎？」、「真的把帳號設這個名字嗎？改一下吧」，有許多網友也擔心，政府機關對保護機密的警覺性太低，「如果再繼續沒有危機感，也許某天就會在不知不覺間被襲擊、然後完蛋了」、「警備一點都不森嚴啊」。「該不會這之中也有首相本人的Wi-Fi熱點吧...」。

也有網友分享其他看法，「是因為公務機會輪流使用嗎？但對於政府高層來說，這還是太誇張了」、「看來是對自己的職位感到自豪的秘書呢」、「是另類的世界第一安全呢」、「不小心笑出來了」。

更有網友笑稱，若之後政府因為此事被檢討的話，又有理由可以增稅了，「因為要更改網路熱點的名稱，所以之後要多扣稅」、「因為此事我們決定增稅，反正不管怎樣都要增稅」。

此外，網友發現還有其他人也在同一天上傳影片表示，自己在京都車站目擊到岸田文雄，貼文所述情況和原PO相符。