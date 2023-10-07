女兒男友竟是他炮友！離婚父見「未來女婿」傻眼：該跟女兒說嗎

岳父見女婿，卻見到自己的一夜情對象？外國1名父親離婚後發現自己屬於雙性戀，曾經使用同性戀約會應用程式結識男性，並和1名年輕人共度春宵。約1年後，女兒結識1名男朋友，在「見家長」時爸爸赫然發現，女兒的男朋友正正是該名和自己發生一夜情的年輕男子，因而大感苦惱，思考到底應否向女兒坦白。貼文引來不少網友討論，「如果我爸爸曾和我男友發生過關係，我會想知道」、「讓往事過去吧！」

42歲爸爸在「Reddit討論區」表示，和前妻育有一名24歲女兒，當年夫妻因其他問題而分關，和性取向無關。他自此享受單身生活，包括探索其雙性戀性取向，但從來沒有向女兒或前妻「出櫃」。他下載了同性戀約會應用程式「Grindr」，並和一名目測24歲的男子成功配對，兩人當晚發生關係，之後分道揚鑣。

約1年後，女兒告訴爸爸，她透過共同朋友認識了一名男子，兩人開始交往，不久後前妻單獨和女兒及該名男子見過面。爸爸亦表示想認識女兒男友，眾人相約在1個星期日一同午膳，他還笑言打算扮演嚴厲父親角色，又特意準備笑話，希望緩和氣氛。

終於到見家長的日子，當爸爸見到女兒和其男友時即大感驚訝，原來對方正是1年前和自己發生關係的男子，但女兒用另一個名字介紹男友。樓主當然知道在Grindr上使用假名是常見的事，但不肯定對方是否留意到他，他曾覺得對方感覺到不妥，卻不知道對方是因為見家長而緊張，抑或因Grindr一事而感到困擾。

用膳期間，眾人討論不同話題，樓主一度提及LGBT（同志族群），以便觀察對方反應，沒料女兒及男友竟一起交代自己是雙性戀，令爸爸大感驚訝。可能出於恐懼，爸爸沒有同時「出櫃」，但事後他一直猶豫應陪向女兒交代曾和其男友發生關係一事，坦言「想就此事尋求意見，但很多人不知道我是LGBT」。

貼文引來多名網友留言，支持及反對爸爸坦白的網民各有原因，「如果我爸爸曾和我男友發生過關係，我會想知道」、「讓往事過去吧！」。亦有人質疑事件的真偽，指發文內容猶如某套美劇的情節，笑言是否為該套美劇新一季造勢。

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文章授權轉載自《香港01》