最狂徵婚！35歲男列擇偶條件「最少生3兒」 家世背景曝網酸：夢裡才有

不少社交圈子窄的人士，都會通過相親平臺找對象，日前馬來西亞就有男子於相親平臺投稿，列出多項擇偶要求，讓網友看得傻了眼。該男士自稱生於傳統家庭，希望未來妻子可當全職家庭主婦，並至少生3個兒子，同時要求對方不要干涉他的吃喝玩樂，需孝順其父母，以及烹飪和家務必須每樣精通。惟網友發現樓主並非背景良好、家的成功男士，其個人條件既平庸又普通，故嘲笑他「哪來的自信？」、「活該單身一輩子！」、「下輩子再來體驗人生」。

該名居於吉隆坡男士在facebook專頁「尋友館Meet & Match -全馬脫單平臺」投稿徵求女友，表示他來自傳統家庭，不能接受另一半需要出差，所以希望未來妻子最好可以當全職家庭主婦，併為他生3個兒子，直言「傳宗接代很重要」。他又要求對方必須孝順其父母、不能太過物質、不要濃妝豔抹但又要保持身材、烹飪和家務必須精通，同時不要干涉他和朋友酒聚，也不能是「扶弟魔（不計成本奉獻給弟弟）」或「媽寶女」。

樓主簡介資料顯示他現年35歲，從事行政人員工作，身高170釐米，體重85公斤，為人樂觀成熟且細心，喜歡和朋友聚會喝酒，日常喜歡打遊戲，潛水，爬山，月薪介乎馬幣3,001至5,000令吉（約20,485-34,131台幣）；而他理想對象身高至少有160釐米，體重不可超過50公斤，年齡必須在28歲以下，但就表示不介意對方收入比他少。

馬來西亞有男子在相親平台投稿，不過多項擇偶要求被指異想天開，網友都挖苦對方「哪來的自信？」（FB「尋友館Meet & Match - 全馬脫單平台」圖片）

根據馬來西亞統計局的資料，該國國民2022年平均月薪3,212令吉，而專業技術員工平均月薪5025令吉，而專業人士則可達5,900令吉。換言之樓主薪金僅較一般人稍好，但35歲仍未達專業技術員工的平均值。

網友看過男士簡介資料，直指其背景平傭，收入不算很高，其擇偶要求卻高得讓人傻眼，紛紛揶揄「只有夢裡面才有了」、「想得挺美，枕頭多買幾個，睡覺墊高一點」、「這收入也敢提出這些條件」、「哪來的自信？」、「幻想是很美好的，該醒醒了」、「夢想和癡心妄想還是有區別的」、「性格方面的描述，『樂觀』這一點挺符合的」。

亦有別人挖苦樓主是憑實力單身，「傳統的大男人主義」、「幸好我早結婚」、「下輩子再來體驗人生」、「活該單身一輩子！」、「可能用買的比較快？」、「他需要找的不是老婆，而是女傭」、「總結『我是一個「媽寶』」。

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文章授權轉載自《香港01》