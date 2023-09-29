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日男從小被叫「媽寶」不在意 連找老婆都挑和媽媽同名

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日男從小就和媽媽感情太好，連找老婆最後都聽從媽媽的話，找名字一樣的。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日男從小就和媽媽感情太好，連找老婆最後都聽從媽媽的話，找名字一樣的。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

現代有些人在成年以後，生活上的各種大小事情，如果還是常常倚賴家中的母親協助，就可能被叫做「媽寶」。而如果習慣這樣的行為，那麼在與另一半相處的時候也容易會引起糾紛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名石井武司的35歲男性，過去因為受到電視節目的影響，憧憬和家長保持「友達親子」，彼此間無話不談的好朋友關係。媽媽也贊成他的想法，於是從小開始，武司不管遇到了什麼事情，都會第一個跟媽媽報告。

除此之外，兩人在放假時，都一定會出門吃飯購物，即使被同學目擊，譏笑是「媽寶」也不在意。直到上了大學，武司才終於和媽媽分房就寢，但進到職場後，武司一樣什麼事情都跟媽媽報備，遇到挫折時也是讓媽媽安慰他，升職加薪則是一起慶祝。

不過畢竟已經長大了，媽媽也催促著武司，希望他能夠找個對象。但武司每次到婚姻仲介時，總是對各個對象百般挑剔。尋覓多時，才意外找到一位名字和媽媽一模一樣的女性。母親因為看到兩人的名字一樣，也認為是很難得的緣分，要武司就選這個人結婚。即使根本還沒和對方見面過，武司仍然應允。

婚後，夫妻和婆婆選擇同住。而和母親同名的妻子，卻沒有得到身為媳婦的關愛，很多生活小事都被婆婆挑三撿四，讓她壓力很大。武司雖然同情妻子，可是卡在媽媽和老婆之間，常常也不知道該怎麼辦，只能一起承受兩邊的情緒，過一天是一天。

媽寶 日本 親子 婆媳紛爭

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