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搭機遇後方乘客1惱人行為…他「安靜復仇」制止 眾苦主讚：噁心但超聰明

聯合新聞網／ 綜合報導
一名國外網友傾訴自己的惱人搭機經驗。示意圖／ingimage
一名國外網友傾訴自己的惱人搭機經驗。示意圖／ingimage

搭飛機時，若遇到附近的乘客我行我素，做出缺乏公德心、同理心的行為，總會讓人感到不快。一名國外網友近期訴說自己的搭機經驗，表示後方乘客行徑惱人，多次制止未果，他一氣之下出奇招，沒想到卻被網友大讚「漂亮的復仇」。

據《鏡報》報導，一名國外網友傾訴搭機經驗，表示最近搭乘從德國飛往馬其頓的航班，沒想到一入座，便感覺整個座椅在晃動。原PO於是轉頭一看，才知道是因為後方乘客抓住了他的椅背，導致座椅晃動。而該乘客與他對視後，鬆開了手。

然而該乘客並未因此停止，更在10分鐘內，不斷地抓住前方的椅背。為了制止對方，原PO在感知到晃動時，便刻意將身體往後靠，試圖壓住他的手。但飛機起飛後，椅背仍然在震動，這一次，對方將手放在原PO頭搆不到的位置。原PO再次回頭細察，發現該名乘客是為了跟隔了三排座位的女子說話，才不斷觸碰前方的椅背。

「他做了至少20次」，原PO非常惱火，當他再次感受座椅晃動時，便假裝伸展身體，並用口水將自己的手沾溼，抓住了椅背，並且握住了後方乘客的手。結果這個反制方式成功了，「在剩下的旅途中，對方再也沒有碰我的座椅」，但原PO也反思自己處理的方式是不是錯了。

對此，不少苦主支持大讚，「是漂亮的復仇」、「很好笑但很有效」、「聰明但噁心」、「超愛你用『握手』這招威脅他」、「我之後遇到也要這樣做」、「你太聰明了」。

有網友則質疑其實有更好的解決方式，「你可以直接口頭制止他」、「你可以請空服員幫你解決這個問題」、「你可以大聲喊『可以不要拿手碰我嗎？』」。但有人也幫原PO發聲，表示口頭制止沒用，「他一定知道自己做錯了，否則你跟他對視的時候，他不會把手移開」。

航班 空服員

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