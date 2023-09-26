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穿新衣Cosplay？日本僧侶秒變「咒術迴戰」角色 粉絲嗨：跟猴子問好

聯合新聞網／ 綜合報導
日本住持松崎智海收到新的五條袈裟，因設計太像「咒術迴戰」角色「夏油傑」穿的衣服，而掀起討論。圖／取自X@matsuzakichikai、咒術迴戰日本動畫官網
日本住持松崎智海收到新的五條袈裟，因設計太像「咒術迴戰」角色「夏油傑」穿的衣服，而掀起討論。圖／取自X@matsuzakichikai咒術迴戰日本動畫官網

開心換上新衣服，沒想到卻意外變成日本人氣動漫「咒術迴戰」的角色？日本一名僧侶收到新的一套五條袈裟後穿著它上台演講，沒想到當天照片曝光後，連本人都皺緊眉頭，因為新衣服的設計與動漫人物「撞衫」，讓他看起來像在Cosplay「咒術迴戰」的角色「夏油傑」，網友們看到照片後也爆笑，更有粉絲開玩笑稱「快向猴子們問好」。

本月21日，來自淨土真宗本願寺派永明寺的日本住持松崎智海在社群平台X（原名為推特）發文表示，自己收到了法衣店新做好的五條袈裟，更大讚店家的手藝極佳。然而，松崎智海也隱約發現了新衣服的「奇特之處」，它的花紋設計與「咒術迴戰」中「夏油傑」穿著的衣服相當神似，讓他忍不住玩梗稱，「Cosplay？真是失禮，這可是真的（失礼だな本物だよ）」。

日本住持松崎智海穿著五條袈裟上台演講，讓不少人誤以為他在Cosplay。圖／取自X@matsuzakichikai、咒術迴戰日本動畫官網
日本住持松崎智海穿著五條袈裟上台演講，讓不少人誤以為他在Cosplay。圖／取自X@matsuzakichikai咒術迴戰日本動畫官網

松崎智海在22日穿著新做好的五條袈裟上台演講，沒想到卻因衣服太像「夏油傑」，而被吐槽根本是在Cosplay，照片更在網路上掀起討論。松崎智海看了現場照後也相當納悶，更發文表示「穿著新的五條袈裟登台演講，卻變成了像夏油傑一樣的畫面」，坦言自己非本意要進行角色扮演。

一系列照片在網路上掀起討論，日本網友笑稱「我真的是大爆笑」、「原來真的有這種款式的袈裟，感謝您提供真人版」、「有那麼一瞬間，我真的以為你在Cosplay夏油傑」。許多「咒術迴戰」的讀者也拿劇中設定開玩笑，「請代我向猴子們問好」、「我想知道咒靈是什麼味道」、「要開始百鬼夜行了」、「如果你頭上有手術痕跡的話，那就是羂索（咒術迴戰的角色）了唷」。

由於近來「咒術迴戰」劇情迎來大轉折，不少粉絲也跳出來發表看法，「你是打算封印最強者嗎」、「時機太剛好了，哈哈」、「下次請扮演五條悟，麻煩您了」。

咒術迴戰 COSPLAY 日本 漫畫 動畫 粉絲 猴子

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