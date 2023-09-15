聽新聞
test
0:00 / 0:00
夫妻機上廁所內「激情連結」 空少開門又被關上 乘客鼓噪喊叫
英國《每日郵報》報導，易捷航空本(9)月8日一架從英國倫敦盧頓飛往伊維薩島的班機上，發生一起令人尷尬的意外事件。飛行中，一名男性空服員將機上廁所門用力打開，竟驚見狹小的廁所內有一對夫婦正在做愛做的事，空服員目睹這個令人吃驚的畫面後，隨後廁所內站立的男性馬上將門關上，機上乘客因此群起鼓噪，該對在飛機廁所的夫婦在下機後被員警帶走處理。
從畫面中顯示，當該名空服員打開門的一剎那間，機上乘客以歡呼和尖叫反映此事，有人還遮住雙眼，在笑鬧間相當激動。
但更令人吃驚的是，這名正在互相「連結」的夫婦，似乎並未打算停止動作，廁所內的男子則是立刻關上門，反而讓發現他們的空服員，在雙手抱著頭、摀嘴大喊「老天啊！」。
根據英國在2003年頒布的《性犯罪法》第71條，明定若在公共廁所內進行性行為屬於犯罪行為。將可依照英國法律對該對夫婦進行逮捕、判刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言