夫妻機上廁所內「激情連結」 空少開門又被關上 乘客鼓噪喊叫

英國《每日郵報》報導，易捷航空本(9)月8日一架從英國倫敦盧頓飛往伊維薩島的班機上，發生一起令人尷尬的意外事件。飛行中，一名男性空服員將機上廁所門用力打開，竟驚見狹小的廁所內有一對夫婦正在做愛做的事，空服員目睹這個令人吃驚的畫面後，隨後廁所內站立的男性馬上將門關上，機上乘客因此群起鼓噪，該對在飛機廁所的夫婦在下機後被員警帶走處理。

從畫面中顯示，當該名空服員打開門的一剎那間，機上乘客以歡呼和尖叫反映此事，有人還遮住雙眼，在笑鬧間相當激動。

但更令人吃驚的是，這名正在互相「連結」的夫婦，似乎並未打算停止動作，廁所內的男子則是立刻關上門，反而讓發現他們的空服員，在雙手抱著頭、摀嘴大喊「老天啊！」。

根據英國在2003年頒布的《性犯罪法》第71條，明定若在公共廁所內進行性行為屬於犯罪行為。將可依照英國法律對該對夫婦進行逮捕、判刑。