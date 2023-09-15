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以為訂到高級飯店期待開趴 日男到場見「雜草空屋」驚覺被騙

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男性以為訂到高級飯店，但到場後卻發現遭到詐騙。圖擷自youtube
一位日本男性以為訂到高級飯店，但到場後卻發現遭到詐騙。圖擷自youtube

現代外出旅遊之前，都可以在網路上，找到許多旅館、飯店的官網，或者是訂房網站，可以事先預約好理想的房子。然而近來在日本，卻出現越來越多了訂了旅館，但到場之後才發現現場根本沒有東西的詐騙案件，讓許多旅客叫苦連天。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，一位住在橫濱市的21歲男性，八月中旬和三位朋友相約，打算到千葉來趟BBQ之旅。他們透過世界知名的訂房平台「Booking.com」，預約到了一間號稱有「150平方公尺」、「大型戶外空間」，看上去非常高級且整潔的飯店。

四個人充滿期待地前往飯店，卻越走越奇怪，覺得四周的風景太過偏鄉，不像是有高級飯店的地方。等到他們實際抵達地址後，發現該處根本沒有什麼豪華飯店，有的只是一間雜草叢生，看起來似乎十年沒人住過的空屋。

一行人打算聯絡飯店業者，卻發現預約網站上沒有電話號碼。接著他們打給Booking，也沒能成功接通。最後，他們才透過搜尋，找到該飯店的電話號碼，但打過去時，業者卻說他們沒有在Booking上做登錄，也就是上面的資訊，全是有心人士仿冒詐騙的。

被害者指出，雖然回報糾紛之後，成功從Booking拿到退款，可是寶貴的旅遊時間，卻因此全泡湯了。也有其他受害者表示，曾經在國外旅遊時，碰到一樣的狀況，可見並非單一案例。在用網路預訂房間時，勢必得多加注意有沒有奇怪之處，以免賠錢又掃興。

訂房 詐騙

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