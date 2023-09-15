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男一次娶7女「含一對姐妹」 發豪語：我還年輕還會再娶

聯合新聞網／ 綜合報導
男子一次娶七位妻子。圖擷自外媒
男子一次娶七位妻子。圖擷自外媒

烏干達男子在本月10日迎娶了七位妻子，其中甚至包括一對姐妹，創下烏干達的紀錄。他為七位妻子各自買了一台汽車作為新婚禮物，他強調，自己還年輕，未來還會繼續娶妻，這場婚禮並不是結束。

《The Citizen》報導，烏干達43歲男子恩西內科內內（Ssaalongo Nsikonenne Habib Ssezzigu）在9/10於穆科諾區布蓋雷卡村舉行一場婚禮，他在婚禮上迎娶了七名婦女，其中包括一對姐妹，分別為瑪莉雅姆、麥地娜、艾紗、扎伊納布、法圖碼、拉什達、穆桑尤莎，最後一位是他第一任妻子，兩人已在一起七年。

婚禮儀式在上午八點左右開始，新娘在當地的沙龍準備造型，並被安置在貨車上等待，每台車上刻有新娘的名字。婚禮上安排了一場音樂會，新人在車隊中移動，在路邊排隊享受觀賞儀式人們的掌聲。

恩西內科內內為每一位妻子購買汽車作為新婚禮物，他在婚禮招待會上讚揚了妻子對自己的忠誠，並強調，妻子之間沒有忌妒心，因此決定一次性結婚，組成一個幸福的大家庭。

恩西內科內內表示，他仍是一個年輕人，因此未來還會繼續娶妻，這場婚禮並非結束。據報導稱，他打破了烏干達同時娶多名妻子的紀錄。

恩西內科內內的家庭都是一夫多妻制，他的爸爸有四位妻子，他的祖父有五位妻子，他的曾祖父則有六位妻子，且都是居住在同一間房內。

婚禮 烏干達 結婚 一夫多妻

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