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新郎在大婚之日臨陣脫逃 新娘被迫「嫁給」準公公

聯合新聞網／ 綜合報導
結婚日是重要人生大事，但到了當天，新娘才發現新郎逃婚了。 示意圖／ingimage
結婚日是重要人生大事，但到了當天，新娘才發現新郎逃婚了。 示意圖／ingimage

舉行婚禮對任何準新人來說是人生重要的里程碑，如果沒有圓滿成功恐讓心裡留下遺撼。印尼發生一樁逃婚事件，新郎在大喜之日突然失聯，結果新娘當天只好嫁給她的未來公公，也就是新郎的父親。

據外媒mustsharenews報導指出，新郎在婚禮當日自己臨陣脫逃，結果把父親留在現場，而賓客們都已到齊，婚禮已籌備很久，只好硬著頭皮舉行，讓新郎的父親代打上陣。

此外，男方其他家屬也表示，完全找不到新郎伊市拉（Isra），新娘的哥哥維斯托（Wisto Ahmad）無奈說，為了讓婚禮可以按照流程繼續舉行，只要讓新郎的父親代替新郎完婚。該場婚禮的相關照片也在社群媒體IG上曝光，還有一名長者，疑似是新郎的父親也被拍攝入鏡。

新娘的哥哥維斯托還說，因為新郎逃婚，害他們在這場婚禮損失了2500萬印尼盾（約新台幣6075元），不過，儘管他們已將這件事告訴警方，目前為止，他們尚未對男方採取法律行動。維斯托說這場突發意外讓他覺得相當尷尬，他也懇求大家，如果有人看到新郎，請務必通知他。

雖然婚禮已舉辦完畢，但當地的官方政府則表示，根據伊斯蘭的法律，這場婚事並不合法，「 因為很明顯地沒有符合伊斯蘭法律中必備的特定情況。」

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