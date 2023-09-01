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美國男為賺錢捐精有大量「副產品 」 十年後辭工尋親欲見96子女

香港01／ 撰文：許懿安
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

美國一名現年32歲的美國男子在大學時期因急需籌措律師費而捐精。他多年後與女兒見面后，決定辭工踏上尋親之旅，與他96名孩子見面。

來自喬治亞州的男子米勒（ Dylan Stone-Miller ）就讀大學期間因未成年飲酒被捕。父母不願為他支付律師費，他就以捐獻精子賺錢。他每一次捐精可賺100美元（約3000元新台幣）。

他在進行捐精的6年內，幫多個家庭合計誕下至少96名孩子。

米勒允許精子庫在其子女年滿18歲后，向他們透露他的身份。惟他之後已淡忘此事，繼續過他的生活。

（Facebook@Vlad Yulia Poznansky）
（Facebook@Vlad Yulia Poznansky）

養母牽線得與女兒相見

米勒10年後已是一名育有一子的離婚漢。他有天忽然收到其中一名骨肉的母親鮑斯（ Alicia Bowes ）的訊息。她稱對他捐精表示感謝。

身在加拿大的鮑斯向米勒說，她6歲的養女哈珀（ Harper ）是通過用他捐贈的精子而懷上並來到這個世界的。

鮑斯從米勒的捐贈者紀錄卡上的資料開始追查，起初只知道他的姓氏，以及他父親是一名法庭心理學專家。但她最終仍能找到米勒，在一個感恩節向米勒發出訊息。

米勒首次看到哈珀，是在鮑斯的Instagram帳號。這促使他要求加入一個Facebook群聊組，群組的名稱是米勒在精子庫的身份編號5186。群組當時已有20名成員。後來一個新的Facebook出現，當中又更多關於他骨肉的訊息。

米勒自此決定辭工踏上「尋親之旅」，嘗試和他每一名親生骨肉見面;他想讓他們成為他人生的一部份。

他帶上一個電子錶格，當中載列所有孩子的姓名。到目前為止，米勒已經見過其中25人。

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文章授權轉載自《香港01》

捐精 美國 父母 子女

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