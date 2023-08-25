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日本上野公園假僧侶出沒！「佛珠賣上千元」專找觀光客詐騙

聯合新聞網／ 綜合報導
日本上野公園近日出現販售佛珠等物品詐騙的假僧侶。圖擷自youtube
日本上野公園近日出現販售佛珠等物品詐騙的假僧侶。圖擷自youtube

日本東京上野公園是著名的觀光景點，其中公園裡的「上野東照宮」，更是有著數百年歷史，讓許多外國觀光客能體驗日本文化的地方。但最近在上野東照宮，卻出現有假和尚向觀光客高額兜售宗教商品，謀求暴利的行為，引起了一陣風波。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，上個月在上野公園內，出現假僧侶向歐美白人觀光客兜售佛珠、御札等物品。他們會先跟觀光客搭話，並將東西交給對方，在觀光客說「謝謝」的時候，才會突然表明這些東西是要錢的，價格則在一萬日圓左右（約相當於新台幣2118元）。

神社附近的店家指出，這類假僧侶在疫情解封後，就逐漸開始出現。過去在2016、2017年，也曾經發生過假僧侶兜售商品的詐騙事件。2017年4月，日本警方逮捕到一位陸籍男性，而當時所查到的證物，和這次事件的東西十分神似。

在過去日本記者的追查下，發現有的詐騙者來自中國大陸周營村。周營村被稱為大陸的魔術發源地，但是近年來人氣低迷。來到日本後，光是詐騙幾天的錢，就超過在農村工作時的年薪，成為犯案原因。

專家認為，一般觀光客在碰到這種情況時，常常都會不好意思拒絕對方，結果蒙受損失。因此建議一般日本民眾，可以嘗試用英文等外文，在社群網站等平台，提醒日本有這樣的現象，讓對方瞭解情況，避免遭到詐騙。

日本 詐騙 和尚

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