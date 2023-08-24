快訊

瓦格納首腦墜機亡 同機空姐生前怨「不明原因」維修延後起飛

雙腳幾乎廢掉！蕭亞軒不等了霸氣喊：匍匐前進回歸歌壇

泰山夜間再喊還錢 街口金科董座胡亦嘉：我也不能動

移居火星要看個性？ 研究：親和力高才能在火星生存

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現要移居火星，個性親切的人比神經質的人更適合。示意圖／ingimage
研究發現要移居火星，個性親切的人比神經質的人更適合。示意圖／ingimage

除了地球以外，火星是太陽系內最宜居的星球，因此一直以來都有不少專家針對「火星殖民」進行研究。近期一項研究指出其實只要22人先抵達火星就有望建立火星殖民地，不過這些人必須要個性夠好才行。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，喬治梅森大學（George Mason University）專家進行一項研究，並於8月11日將論文發表到arXiv預印本伺服器上。研究專家進行五次火星殖民模擬，每次為地球時間的28年，發現只需要22人就能夠建立自給自足的火星殖民地。

研究指出，由於火星與地球不同，移居火星的這些「火星人」必須開採基本礦物和水，還可能會面對心理和其他人類行為的挑戰。專家參考代理人基模型（Agent-Based Modeling，ABM）研究四種基本個性差異，分別為神經質型、反應型、社交型及和藹可親型，發現這四種個性當中和藹可親的人較有可能存活下來。

研究認為，「火星人」應該要能在孤立和高壓環境中生存，能克服潛水艇、極地探索、國際太空站或戰爭等環境。以上四種個性的人當中，神經質的人死亡率比其他個性還要高，和藹可親的人存活的機率比較高。

火星

延伸閱讀

影／帶4月大寶寶打耳洞還PO網 辣媽遭網友圍剿

女兒趁爸媽出門開趴差點把家燒了 母回家一看氣炸

影／離奇！路上飛來長矛刺穿擋風玻璃 女駕駛幸運撿回一命

鬆餅不幫客人放鮮奶油 法國迪士尼員工為此遭解僱怨：都罷工害的

相關新聞

日本網紅自認接收妹！賣「戀愛指南」教學釣肥羊 海撈千萬卻慘了

不務正業跑竟去當「愛情的騙子」！日本網紅莉莉（りりちゃん）自認為「接收妹（頂き女子）」，在網路上充當男性們的夢中情人，靠聊天、通話套牢目標對象的心，自稱2年就海撈逾2億日圓（約新台幣4218萬元）。莉莉還在網路上兜售「戀愛教學指南...

移居火星要看個性？ 研究：親和力高才能在火星生存

除了地球以外，火星是太陽系內最宜居的星球，因此一直以來都有不少專家針對「火星殖民」進行研究。近期一項研究指出其實只要22人先抵達火星就有望建立火星殖民地，不過這些人必須要個性夠好才行。

離奇意外！頭手伸出車窗打招呼 少女頭撞電線桿慘死

巴西一名13歲少女在搭公車時將頭手伸出車窗外向朋友道別，沒想到意外離奇發生，少女的頭部撞上路邊的電線桿，導致她傷重不治死亡。

賺皮肉錢值得？「一晚13恩客」過程極痛苦 她再揭潛規則曝收入

墨西哥北部邊境的提華納治安不佳，毒品交易、頻繁槍戰被稱為全球最危險城市之一，其中提華納北區更是當地著名的紅燈區，甚至被稱為「男人的迪士尼樂園」。一名當地的性工作者...

蹺班打柏青哥竟遇「神奈川大火」公務車全毀！他老實向老闆認罪結局神展開

「華盛頓砍倒櫻桃樹」的故事，寓意在於教導人必須誠實，如果願意坦承自己犯下的過錯，那麼就有機會獲得原諒。近來在日本，也有一位網友不小心犯下嚴重錯誤，但在決定勇於面對後，反而迎來意想不到的結果。

22人就能建立火星殖民地 研究：盡量少派神經質的人上火星

人類未來希望在火星，但現在上火星執行任務的一直是機器人，人類能否在火星生存還是未知數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦