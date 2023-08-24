日本網紅自認接收妹！賣「戀愛指南」教學釣肥羊 海撈千萬卻慘了

不務正業跑竟去當「愛情的騙子」！日本網紅莉莉（りりちゃん）自認為「接收妹（頂き女子）」，在網路上充當男性們的夢中情人，靠聊天、通話套牢目標對象的心，自稱2年就海撈逾2億日圓（約新台幣4218萬元）。莉莉還在網路上兜售「戀愛教學指南」，教導其他女孩們如何靠詐騙「痛宰肥羊」，事情曝光後她也遭警方逮捕。

根據日媒《朝日新聞》報導，今年25歲的日本網紅莉莉本名為渡邊真衣，自稱是名職員卻居無定所，莉莉因自認「接收妹」而在網路擁有知名度，她靠著不賣身、不見面的方式，在網路上交友詐騙，讓上鉤的男生們乖乖為她打開錢包，一個月就能賺到數十到數百萬日圓。

莉莉以1萬日圓到3萬日圓（約新台幣2100到6300元）的價格在網路上販售「戀愛教學指南」，教其他女生如何成為「愛情的騙子」，謊稱自己與父母相處不融洽、身負欠債、生病無法工作等，博取目標對象的同情心後大撈一筆。

一名從事「 爸爸活【爸爸活】日文為「パパ活」，指年輕女性以獲得金錢、奢侈品等方式做為報酬，與年長的男性進行交易。兩人互動包含吃飯、逛街及約會等，有些甚至會進行性交易。 」的20歲女子也曾向莉莉購買教學指南，「學習有成」的她成功從兩名男子身上騙得1065萬日圓（約新台幣224萬元），事後因被指控詐欺，而在今年6月遭到警方逮捕。當地警察也依線索找到莉莉本人，在本月依涉嫌協助詐騙的罪嫌將她逮捕，莉莉被逮後也當場認罪，據悉還有至少數十人買過「戀愛教學指南」。

消息曝光後也引起日本網友們討論，鄉民們也挖出莉莉的黑歷史，過去她在接受採訪時被問到從事什麼職業，莉莉臉不紅氣不喘的表明自己是名詐欺師，還擺出兔子的模樣裝可愛。許多網友看到影片後也痛批，「真的是很惡劣的人啊」、「超噁」、「明明在犯罪還軒成自己是罪犯啊」。