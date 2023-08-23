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穿越時空？1917年照片出現「時裝男子」引發網友熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
男子的穿著跟周遭人非常不同，且周遭人都以詫異的眼神看他。圖擷自鏡報
男子的穿著跟周遭人非常不同，且周遭人都以詫異的眼神看他。圖擷自鏡報

一張擁有百年歷史的照片在網路上瘋傳，因為這張照片明明攝於1917年，照片中卻出現了一名穿著T恤短褲的「現代人」，引發網友討論。

據《鏡報》（Mirror）報導，這張照片是YouTuber格蘭特（Jamie D. Grant）在一本歷史書上發現的。這本書《偉大的斯科特角故事》（The Great Cape Scott Story）在1974年出版，格蘭特在看這本書時發現了一張奇怪的照片。

這張照片叫做「最後的野餐」（Last Picnic），拍攝的地點位於加拿大。格蘭特在影片中提到，照片中大部分的人幾乎都穿著當時的衣服，男性通常都穿著西裝戴著禮帽，女性則都穿著長裙。不過在這群人當中，卻有一名男子穿著T恤和短褲，看起來就像現代人去海邊會穿的穿著。

不僅如此，男子的髮型看起來十分現代，也並未戴著禮帽，周遭的人都以奇怪或詫異的眼神看他，更讓格蘭特和網友好奇，男子是不是穿越時空不小心回到了1917年。

有網友留言表示，自己小時候看過那本書，當時他只有覺得這個人看起來很不一樣，現在看還是覺得「毛毛的」。另一名網友則說這個人看起來很驚慌失措，說不定真的是另一個時代跑過去的。不過也有網友說，T恤在1917年應該已經開始流行了，因為1920年代的《韋氏字典》（Merriam-Webster Dictionary）已經收錄了「T恤」這個字。

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