快訊

陳隨意認了！爆離婚「淨身出戶」嘆：謝宜君把我當外人

選舉遭控洗錢1億元！謝國樑告林楚茵求償300萬元 判決結果出爐

定頻冷氣怎麼吹才省錢？過來人授經驗 台電認同曝解答

點開「只有肉色」！女上司深夜狂傳性感照給男下屬 女友揪1關鍵懷疑不單純

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名女上司深夜突傳2張大尺度裸照給男下屬，讓他的女友相當不滿。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
南韓一名女上司深夜突傳2張大尺度裸照給男下屬，讓他的女友相當不滿。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

現代人習慣用通訊軟體聯繫親友，但若不小心「錯頻」傳錯訊息，可能會讓雙方超尷尬。南韓一名女網友透露，日前趁休假與男友一起追劇時，竟意外被他的女上司「騷擾」，該名女上司在深夜接連傳了2張「火辣性感照」給男友，且照片幾近全裸，讓女網友看了超級傻眼。

根據南韓媒體「NATE」報導，南韓一名女網友在網路論壇發文表示，休假時她與男友一起在家看韓劇《D.P：逃兵追緝令》，卻在晚間11點30分左右被「不速之客」打擾。今年35歲的男友突然收到40歲女上司傳來的訊息，一打開軟體就是「一片肉色」映入眼簾，女上司先是傳了一張大尺度性感照過來，且除了照片外沒再丟出其他訊息，讓她相當錯愕。

收到第一張性感照後又過了26分鐘，女上司再度傳來另一張火辣豔照，女網友在文中描述，兩張照片都非常過火，女上司連內衣都沒有穿，幾近全裸的擺出像貓一樣的姿勢，胸前的雙峰更是直面鏡頭，尺度過激的照片讓女網友差點吐血。

收到照片後又過了3分鐘，女上司才傳來道歉訊息，自稱非常羞愧地表示，「天啊，OO（男友的名字），對不起！我傳錯了，可以請你立刻刪掉照片嗎？」。男友這時也忍不住了，直接打電話質問女上司「妳在做什麼？」，更指責女上司為什麼不自己把照片收回，而電話那頭則不斷傳出道歉的聲音。

詭異的發展也讓女網友驚呆，她認為女上司如果第一次誤傳就算了，但第二張照片一定是點進聊天室後才發的，且距上一條訊息已過了好幾分鐘，還能「再度錯頻」就很難不懷疑她是「故意為之」。女網友透露，自己與該名女上司僅在聚餐時見過幾次面，儘管男友在事發當下已自證清白，但她仍抱持著懷疑的態度，「真的無法理解，為什麼要拍那種照片呢？這真的是失誤嗎？」

文章掀起熱議，部分網友認為，如果男友在收到性感照時立刻拿手機給女友看，那就表示沒有問題，但若是女友自己從手機上看到的，那就證明他與女上司之間一定有鬼。另外也有人認為女上司的行為太過脫序，應該要以性騷擾起訴她。

南韓 女友 全裸 性騷擾

延伸閱讀

《我推的孩子》真人版？曾美到被懷疑「不是人」 23歲女偶像自爆是單親媽

「蛇姬」本人？櫻花妹開高衩秀嫩腿爆紅 證件照曝光網激喊：石化了

太暴露？搭電車穿這件被警告「誘惑犯罪」 日女模怒：難怪被叫痴漢大國

搭飛機不讓座錯了嗎？ 女子拒讓頭等艙座位給10歲童遭乘客批評

相關新聞

點開「只有肉色」！女上司深夜狂傳性感照給男下屬 女友揪1關鍵懷疑不單純

現代人習慣用通訊軟體聯繫親友，但若不小心「錯頻」傳錯訊息，可能會讓雙方超尷尬。南韓一名女網友透露，日前趁休假與男友一起追劇時，竟意外被他的女上司「騷擾」，該名女上司在深夜接連傳了2張「火辣性感照」給男友，且照片幾近全裸...

賣裸照幫茂宜島募款 超辣正妹慘遭募資平台下架

美國夏威夷茂宜島（Maui）於8月8日發生野火，造成至少百人死亡。一名居住在夏威夷檀香山的正妹想盡一己之力幫助災民，但卻用「捐款換裸照」的方式募款，結果慘遭募資平台下架募款活動。

員工自己選主管！日本公司創新制度 拯救失敗的「上司扭蛋」

近幾年日本流行用「扭蛋」來比喻不可抗力的選擇，例如父母扭蛋中獎，指的是生在條件優渥的家庭；上司扭蛋落空，代表新進員工與直屬主管處不來等。既然如此，員工來選擇主管如何？北海道一家公司老板突發奇想，效果很不錯，但主管得克服被下屬評價的心理障礙。...

離譜！5歲女被毒蠍咬 苦等1小時被告知無血清...母誓追究醫療失誤

遭毒蠍子螫傷，輕則紅腫，嚴重者要及時注射血清才可保命。巴西1名5歲女童早前意外被毒蠍螫傷，由母親送到社區診所治療，可是母女呆等了1小時，才被告知診所原來沒有合適的血清。母親急急轉送女兒到另一間醫院，雖

大馬版山道猴子！撞死「蚊型腳車」飆仔命案

2017年2月18日凌晨3時20分，當年22歲的華裔女子沈可婷行車經過新山（當地南部城市）市區內環公路，途中閃避不及撞上一群正準備飆腳車、年齡介於13至17歲的巫裔少年，最終釀成8死8傷的悲劇。沈可婷在事發後被控，唯承審推事認為沈可婷當下並無魯莽駕駛（無酒駕和超速等），因此宣布無罪釋放，控方上訴後也維持原判。

美國出品「戰爭芭比」娃娃！玩具性別平權去從軍？

「芭比曾經從軍去打仗，而肯尼在軍中依然是邊緣人。」電影《芭比》上映將近一個月後，全球票房已突破12億美元，有望刷新2023年最賣座電影紀錄。與此同時，關於「芭比娃娃」的玩具討論，也是伴隨電影的話題之一，但微妙的是，在芭比的玩具史中，儘管芭比從事過各式各樣的職業和角色，女孩的社會角色想像隨著時代進步而不同，但從軍去打仗的芭比卻是相當罕見。就在1989年到1990年間，美泰兒推出了加入美軍的芭比娃娃，陸海空三軍都有，但卻也是芭比史上極為罕見的時代限定產物。這些「戰爭芭比」是怎麼來的？背後又和美國涉入的戰爭、軍中性別問題有何關聯？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦