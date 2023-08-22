點開「只有肉色」！女上司深夜狂傳性感照給男下屬 女友揪1關鍵懷疑不單純

現代人習慣用通訊軟體聯繫親友，但若不小心「錯頻」傳錯訊息，可能會讓雙方超尷尬。南韓一名女網友透露，日前趁休假與男友一起追劇時，竟意外被他的女上司「騷擾」，該名女上司在深夜接連傳了2張「火辣性感照」給男友，且照片幾近全裸，讓女網友看了超級傻眼。

根據南韓媒體「NATE」報導，南韓一名女網友在網路論壇發文表示，休假時她與男友一起在家看韓劇《D.P：逃兵追緝令》，卻在晚間11點30分左右被「不速之客」打擾。今年35歲的男友突然收到40歲女上司傳來的訊息，一打開軟體就是「一片肉色」映入眼簾，女上司先是傳了一張大尺度性感照過來，且除了照片外沒再丟出其他訊息，讓她相當錯愕。

收到第一張性感照後又過了26分鐘，女上司再度傳來另一張火辣豔照，女網友在文中描述，兩張照片都非常過火，女上司連內衣都沒有穿，幾近全裸的擺出像貓一樣的姿勢，胸前的雙峰更是直面鏡頭，尺度過激的照片讓女網友差點吐血。

收到照片後又過了3分鐘，女上司才傳來道歉訊息，自稱非常羞愧地表示，「天啊，OO（男友的名字），對不起！我傳錯了，可以請你立刻刪掉照片嗎？」。男友這時也忍不住了，直接打電話質問女上司「妳在做什麼？」，更指責女上司為什麼不自己把照片收回，而電話那頭則不斷傳出道歉的聲音。

詭異的發展也讓女網友驚呆，她認為女上司如果第一次誤傳就算了，但第二張照片一定是點進聊天室後才發的，且距上一條訊息已過了好幾分鐘，還能「再度錯頻」就很難不懷疑她是「故意為之」。女網友透露，自己與該名女上司僅在聚餐時見過幾次面，儘管男友在事發當下已自證清白，但她仍抱持著懷疑的態度，「真的無法理解，為什麼要拍那種照片呢？這真的是失誤嗎？」

文章掀起熱議，部分網友認為，如果男友在收到性感照時立刻拿手機給女友看，那就表示沒有問題，但若是女友自己從手機上看到的，那就證明他與女上司之間一定有鬼。另外也有人認為女上司的行為太過脫序，應該要以性騷擾起訴她。