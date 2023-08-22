賣裸照幫茂宜島募款 超辣正妹慘遭募資平台下架
美國夏威夷茂宜島（Maui）於8月8日發生野火，造成至少百人死亡。一名居住在夏威夷檀香山的正妹想盡一己之力幫助災民，但卻用「捐款換裸照」的方式募款，結果慘遭募資平台下架募款活動。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，22歲的卡西莉亞絲（Mariah Casillas）本身是一名成人網紅，除了經營社群平台之外，她也在成人社群平台OnlyFans擁有不少粉絲。
身為一名成人網紅，她決定利用自身「優勢」來為茂宜島野火的災民募款。8月14日卡西莉亞絲在募資網站GoFundMe上面發起活動，表示只要每捐出10美元（約320元台幣），她就會送出一張裸照。
不過由於GoFundMe認為這樣的募款方式違反平台服務條款，已經將該活動下架，並且將退回所有募得的款項。
卡西莉亞絲受訪時表示，募資平台下架她的活動時，她已經募到7800美元（約24萬元台幣）。不過她不會因為被下架就停止募款，她強調自己這麼做不是為了想紅或噱頭，她真的非常愛這座島，也絕對不會將募款私吞。
她說自己將繼續在OnlyFans上面繼續募款，即使換了平台也會持續用10元換裸照的方式支持茂宜島，並且保證所有收益會全數捐給非營利組織，也會列出捐款去向。
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