不忍女兒自卑…單親爸男扮女裝慶祝母親節 父女相擁訴愛意超感人

單親家長不易做！泰國有單親父親為了不讓養女在母親節當天感到孤獨和自卑，決定男扮女裝，戴上假髮和穿上連身長裙出席學校舉辦的母親節活動。事後他將當天的相片分享到社交平台，自豪表示：「我不會感到丟臉，因為我愛我的孩子！」女兒亦非常感謝爸爸的付出，沒有因為他男扮女裝而覺得尷尬，反而向他表達謝意，父女相擁的場面感人。

每年8月12日為泰國的母親節，當地傳媒報導，48歲的單親父親洛克豐博迪（Joe Lookphonbodee）被養女科霖（Nong Cream）問及該如何慶祝母親節，為了不讓女兒感到孤獨自卑，他決定於學校舉辦母親節活動當天，以男扮女裝的打扮出席。

從洛克豐博迪社交平台上載的圖片可見，他身穿黑白色格子連身裙，頭頂戴上一把黑色假髮，以「母親」角色出席女兒學校的母親節活動。他事後將當日的影片分享到TikTok，顯示他坐在椅子上，養女則和其他同學一樣跪在「母親」前方，當他接過女兒送贈的茉莉花後，便緊緊擁抱女兒。影片中兩父女臉上均露出燦爛笑容，片段結尾他還不忘貼心為女兒整理頭髮，可見兩人關係非常親密。

洛克豐博迪本身於泰國甘烹碧府（Kamphaeng Phet）一所學校擔任體育老師，養女剛好在同一間學校就讀三年級。活動後他自豪表示，「不會感到因此感到丟臉，因為我愛我的孩子」，又坦言不希望他的女兒覺得自己不如其他孩子，或者因為沒有母親出席母親節活動而覺得失望。

女兒科霖亦很感謝父親所做的一切，並沒有因為爸爸男扮女裝而感到尷尬，反而覺得他的裝扮漂亮可愛，並向父親表示不介意對方每年都這樣做，更對父親盡訴愛意，「今年母親節，我想說我愛爸爸」。她又感謝爸爸撫養她長大，讓她感到幸福，「我並不覺得自己的生活缺少什麼」。

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文章授權轉載自《香港01》