前夫提議「性交和好」想硬上性侵 人妻揮刀砍斷陰莖結局超展開

復合不成想「霸王硬上弓」？義大利1對已分居夫妻，為女兒撫養權問題爭吵，男方竟提議用性行為化解分歧，女方拒絕後，男方即想「硬上」性侵女方，女方情急下隨手拿刀揮舞，切斷了男方下體陰莖。2人之後送醫治療，男子下體成功重新接回。

綜合外媒報導，該對夫妻已分居一段時間，上周六（8月12日）2人相約在威尼斯馬格拉（Marghera）女方家中見面，討論女兒監護權的問題，但意見不合爭吵。

這時男方提議2人復合，並用「性行為」化解分歧「和平相處」。女方拒絕後，男方想「霸王硬上弓」強行性交，女方被男方推倒在家具上驚慌失措，情急下隨手拿起1把刀保護自己，然後切斷了男方下體，自己也在混亂中受傷。

警方及醫護人員接報趕到現場，把2人送院。由於送院及時，男方接受重建手術後下體成功駁回，沒有生命危險。

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文章授權轉載自《香港01》