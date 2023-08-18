人渣！強姦2名未成年女兒致懷孕 獸父求輕判 法官：罪無可恕

人渣獸父！馬來西亞1名53歲父親，自2017年起性侵2名未成年親生女兒，其中大女兒今年7月因事送院治療，被檢測出懷孕才揭發獸行。男子共被控30項罪名，他雖求情希望能獲輕判，但法官認為他罪無可恕，重判共監禁702年及鞭刑234下，即使刑罰同時執行，他仍需坐監42年及鞭234下。

綜合當地媒體報導，從事清潔工作的53歲被告莫哈末拉希，2017年開始性侵當時年僅10歲的大女兒，把女兒當作「性奴」;至2022年，莫哈末拉希開始向12歲小女兒伸出魔掌多次強姦。惟天網恢恢，已15歲的大女兒於今年7月初因胸口疼痛送院治療，檢查時意外被測出已懷孕，因而揭發莫哈末拉希的獸行。

莫哈末拉希被控19項強姦罪及11項猥褻罪，即共30項控罪。他向法官求情要求輕判，但法官斥責他是受害人的親生父親，理應好好保護孩子，但卻性侵2名女兒，罪無可恕。

法官判莫哈末拉希共監禁702年及234下鞭刑，即使刑罰同時執行，他仍需坐監42年及鞭234下。（網上圖片）

法官最終判莫哈末拉希19項強姦罪，每項監禁30年和10下鞭刑;11項性侵罪，每項監禁10年和2下鞭刑;11項附加刑罰每項監禁2年和2下鞭刑，刑罰從被捕日算起，同時執行，意味總共需囚禁42年，鞭刑則維持234下。

不過，據當地媒體報導，15歲受害女兒得悉父親被判監42年後大感傷心，與家人在庭內與被告抱頭痛哭，而受害少女更緊緊抱著父親親吻。

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文章授權轉載自《香港01》