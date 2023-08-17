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不是第一個！男「買機票不搭機」當場被逮 警揭悽慘下場

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不是第一個！男「買機票不搭機」當場被逮 警揭悽慘下場

聯合新聞網／ 綜合報導
一名55歲的男子，為了要送女友登機，特意買了機票進入樟宜機場的過境區，但他並沒有打算要離開新加坡，因此觸犯了基礎設施保護法令而遭到逮捕。 圖／canva
一名55歲的男子，為了要送女友登機，特意買了機票進入樟宜機場的過境區，但他並沒有打算要離開新加坡，因此觸犯了基礎設施保護法令而遭到逮捕。 圖／canva

浪漫過了頭？新加坡有一名男子，為了送女友登機，特地買了一張機票進入了樟宜機場過境區，結果觸犯了法令而被逮捕，除了有罰款外，最嚴重可能會罰兩年監禁，新加坡警察部隊也表示，這已經是今年1月以來的第16人。

根據「聯合早報」報導，新加坡警察部隊15日發出公告說，12日時有一名55歲的男子，為了要送女友登機，特意買了機票進入樟宜機場的過境區，但他並沒有打算要離開新加坡，因此觸犯了基礎設施保護法令而遭到逮捕。

警方指出，根據新加坡法令，樟宜機場過境區屬於保護區，只允許準備登機前往其他目的的乘客進入，而男子只是為了要送女友送機卻沒有要登機，等於觸犯了基礎設施保護法令。

警方表示，違反基礎設施保護法令若是罪名成立，男子恐怕會面對最高2萬元(約台幣47.5萬元)的罰款，或最高2年監禁，最慘的是兩者兼施，文中也說，從今年1月以來，已經有16個人因為濫用登機證而被逮捕。

登機證 機場 新加坡 樟宜機場

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