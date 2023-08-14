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男子花4700多元買2隻貴賓狗 獸醫檢查揭驚人真相：根本不是狗

香港01／ 撰文／布萊恩
（示意圖／Ingimage）
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這隻竟然不是狗？阿根廷1名男子以150美元（約4783台幣）買下2個白色玩具貴婦狗（ Toy poodle ），並帶愛犬到獸醫醫院接種疫苗。沒想到獸醫檢查發現，原來這2個「貴婦狗」根本不是狗，而是俗稱「巴西老鼠」的雪貂，讓男子相當訝異。

貴婦狗以甜美、活潑著稱，深受狗主喜愛，但同時價格昂貴。（示意圖／Ingimage）
貴婦狗以甜美、活潑著稱，深受狗主喜愛，但同時價格昂貴。（示意圖／Ingimage）

綜合外媒報導，該阿根廷男子於當地的薩拉達市場（ La Salada Market ）以150美元（約1，200港元）優惠價錢，買下2個雪白色的玩具貴婦狗，訥料墮入騙局。

男子買下「貴婦狗」后，開開心心帶它們到獸醫醫院注射疫苗。沒想到獸醫檢查發現，這2個「貴婦狗」竟然不是狗，而是有「巴西老鼠」之稱的雪貂，讓他當場傻眼。

男子買了2隻「貴婦狗」，到獸醫醫院檢查才發現竟然是雪貂。（網上圖片）
男子買了2隻「貴婦狗」，到獸醫醫院檢查才發現竟然是雪貂。（網上圖片）

報導指出，雪貂體型一般只有6英吋（約15釐米），本來與身長約10英吋（約25釐米）的「貴婦狗」有一定差距，但這2個雪貂出生後就被注射類固醇以增大體型，終在藥物影響下，成長到與「貴婦狗」相似。2個雪貂亦獲額外梳理毛髮，讓它們看起來像毛髮蓬鬆的「貴婦狗」，何曾亂真。

報導表示，薩拉達市場是著名「贗品賣場」，該男子並不是第一個受害者，之前也有女子在市場買了「吉娃娃（ Chihuahua ）」，結果檢查發現也是雪貂。

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文章授權轉載自《香港01》

雪貂 獸醫 阿根廷

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