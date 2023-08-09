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居家工作被裝監控軟體 女子工作49天遲到47天遭解僱

聯合新聞網／ 綜合報導
查柯荷居家工作49天的工作日中就遲到47天，最後遭到公司解僱。示意圖／ingimage
查柯荷居家工作49天的工作日中就遲到47天，最後遭到公司解僱。示意圖／ingimage

澳洲一名女子居家遠端工作，不過她沒想到的是，其實公司安裝了軟體監控女子的工作情況，結果最後女子便因工作不夠認真遭解僱。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，查柯荷（Suzie Cheikho）本來在澳洲最大的保險公司「澳洲保險集團」（Insurance Australia Group，IAG）擔任顧問，已經在該公司工作18年，但於今年年初遭到解僱。她向澳洲公平工作委員會（The Fair Work Commission，FWC）提出「解僱不公」調查申請，不過卻遭到駁回。

原來查柯荷在公司負責管理保險文件及監督員工居家工作情形，但諷刺地是她自己卻違反了居家工作的相關規範。FWC調查發現，查柯荷在今年2月20日遭解僱，解僱的原因包含錯過文件交件期限、缺席會議、曠職、公司無法聯繫及未完成職務。

原來公司早在2022年11月時曾正式發警告，要查柯荷提升工作產能、改善績效。當時公司便開始分析她遠端工作的情形，發現查柯荷從2022年10月到12月有多次違反工作規範。

根據紀錄，這49天的工作日中，查柯荷有44天沒有按照排班時間工作、47天遲到、29天提早下班還有4天曠職。即使她有登入公司帳戶上班的日子，她的工作時間也非常短，10月工作117小時、11月143小時，12月更只工作60小時。

查柯荷否認自己不認真工作，她向公司辯稱，雖然自己偶而會外出購物，但絕不會出門一整天，就算工作進度有點慢，但從來沒有直接曠職不工作。不過針對公司的紀錄查柯荷完全提不出合理的解釋，只說自己「真的不記得」為什麼工時那麼短。

查柯荷宣稱是因為心理狀態不佳導致影響工作表現，工時不正常則是電腦紀錄系統有問題。不過FWC調查後認為，查柯荷的確未在公司指定時間內完成工作內容，駁回她「解僱不公」的申請。

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