情侶愛愛到一半...房東闖入要求3人行！女懷疑男友為「這原因」設局

與男友「愛愛」時突然有第三者闖入要求「多人運動」，肯定有古怪！外國1名女子表示，她某日在男友家中性交時，男友房東突然闖入並要求「3人行」，讓她飽受驚嚇當場拒絕。

她事後根據種種迹象懷疑是男友與房東設局，旨在用她的肉體抵償1個月房租，令她相當心寒，惟男友反指她太偏執需要「放鬆」。女子無奈下，唯有向兩性專家訴苦。

綜合外媒報導，該女子向兩性專欄作家簡‧奧戈爾曼（Jane O'Gorman）發信講述事件，指日前到男友租屋處，由於男友稱房東當天已出門，她便放心與對方在屋內進行性行為，沒想到「愛愛」一半時房東突然闖入，還盯着她看，令她驚恐尖叫。

更恐怖的是，房東與男友竟然建議可以「3人行」一同性交，她飽受驚嚇下當場拒絕，「當他們建議3人行時，我慌忙躲到沙發後面。我拒絕了」。

事後女子回想一切，根據迹象懷疑是男友與房東設的局，目的是用其肉體抵償1個月房租。她又擔心房內安裝了針孔鏡頭，其性愛行為已被偷偷拍下，惟男友反指她太偏執，需要「放鬆一下」。於是女子發信向兩性專家奧戈爾曼求救。

奧戈爾回應指，如果男友真有拍下影片，一定要報警處理，「妳不能和一個妳不能信任的幼稚情人在一起。如果男真的用妳抵償1個月房租，那他就是賤人中的賤人」，強調這是尊重及忠誠問題。

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文章授權轉載自《香港01》