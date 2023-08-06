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巴西父子墜機雙亡…網傳影片曝失事前畫面 疑11歲兒開飛機、父坐副駕駛喝酒

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巴西一名父親疑似讓11歲的兒子駕駛私人飛機，自己則在一旁喝酒，結果父子雙雙墜機身亡。情境示意圖。圖／Ingimage
巴西一名父親疑似讓11歲的兒子駕駛私人飛機，自己則在一旁喝酒，結果父子雙雙墜機身亡。情境示意圖。圖／Ingimage

巴西一名父親疑似讓11歲的兒子駕駛私人飛機，自己則在一旁喝酒，結果父子雙雙墜機身亡，警方正在調查這是否就是飛機失事的原因。

《8視界新聞網》根據《每日郵報》報導，42歲的農場主人加隆·瑪亞（Garon Maia）上個星期六（29日）傍晚5點50分帶著11歲兒子弗朗西斯科（Francisco）乘坐私人飛機，從羅恩多尼亞市的農場起飛，間中曾降落在維赫娜（Vilhena）的機場添油。

但在起飛八分鐘后，飛機就墜毀在羅恩多尼亞州和馬托格羅索州之間的田地。

空難發生之後，搜救隊展開搜救，隔天（30日）找到兩人的遺體。

報導披露，在這對父子墜機后，社群網站上流傳出一段令人不安的影片。根據影片，加隆坐在副駕駛的位置上，一邊喝著啤酒，一邊指點兒子弗朗西斯科駕駛著飛機。期間，還可聽到他對兒子說：「乘客可以喝酒對吧，機長？」

目前當局無法確定，加隆是何時把這段影片上傳到網上，也不清楚這次的空難是否與弗朗西斯科駕駛飛機有關。

妻子在葬禮後自殺

加隆和兒子已於本週二（1日）入土為安。 據稱，加隆的27歲妻子安娜·普里多尼克 （Ana Pridonik）在葬禮后開槍自殺，被發現臥屍在臥室里，她被送往當地醫院后不治身亡。

預防航空事故研究中心正在調查墜機原因。 根據巴西法律，駕駛飛機的人必須年滿18歲，高中畢業，並且向國家民航局註冊。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

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