巴西父子墜機雙亡…網傳影片曝失事前畫面 疑11歲兒開飛機、父坐副駕駛喝酒

巴西一名父親疑似讓11歲的兒子駕駛私人飛機，自己則在一旁喝酒，結果父子雙雙墜機身亡，警方正在調查這是否就是飛機失事的原因。

《8視界新聞網》根據《每日郵報》報導，42歲的農場主人加隆·瑪亞（Garon Maia）上個星期六（29日）傍晚5點50分帶著11歲兒子弗朗西斯科（Francisco）乘坐私人飛機，從羅恩多尼亞市的農場起飛，間中曾降落在維赫娜（Vilhena）的機場添油。

但在起飛八分鐘后，飛機就墜毀在羅恩多尼亞州和馬托格羅索州之間的田地。

空難發生之後，搜救隊展開搜救，隔天（30日）找到兩人的遺體。

報導披露，在這對父子墜機后，社群網站上流傳出一段令人不安的影片。根據影片，加隆坐在副駕駛的位置上，一邊喝著啤酒，一邊指點兒子弗朗西斯科駕駛著飛機。期間，還可聽到他對兒子說：「乘客可以喝酒對吧，機長？」

目前當局無法確定，加隆是何時把這段影片上傳到網上，也不清楚這次的空難是否與弗朗西斯科駕駛飛機有關。

妻子在葬禮後自殺

加隆和兒子已於本週二（1日）入土為安。 據稱，加隆的27歲妻子安娜·普里多尼克 （Ana Pridonik）在葬禮后開槍自殺，被發現臥屍在臥室里，她被送往當地醫院后不治身亡。

預防航空事故研究中心正在調查墜機原因。 根據巴西法律，駕駛飛機的人必須年滿18歲，高中畢業，並且向國家民航局註冊。

Vídeo mostra filho do pecuarista Garon Maia, de 12 anos, pilotando avião que caiu em uma área de mata fechada na divisa entre Rondônia e Mato Grosso. Os dois morreram no acidente @meionorte https://t.co/mry8orbNnm pic.twitter.com/EGtMNZtb6Y — Meio Norte (@meionorte) 2023年7月30日

文章授權轉載自「8視界新聞網」