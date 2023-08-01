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美到被懷疑是AI！日本偶像拚命證明「我是真人」 用一招讓粉絲閉嘴

聯合新聞網／ 綜合報導
藤咲凪被日本鄉民懷疑是AI生成的虛擬偶像，讓她用盡各種方法證明自己真實存在。圖／取自Twitter@fujisakinagi
藤咲凪被日本鄉民懷疑是AI生成的虛擬偶像，讓她用盡各種方法證明自己真實存在。圖／取自Twitter@fujisakinagi

人工智慧AI）在全球掀起熱潮，許多「虛擬美人」也跟著走紅，不少粉絲也因擔心「我推的孩子不是真人」，總要用盡方法試探偶像的真實性。然而，日本一名剛出道不久的偶像卻為AI所苦，因她的外型太過亮眼，精巧的五官「美到不像真人」，而被網友們懷疑是AI美女，迫使她用盡各種方式證明「自己真的活著」。

藤咲凪近期以「最終未來少女」團員的身分出道，多次在推特上分享自己的照片，增加與粉絲們互動的機會。然而，她精緻的五官、吹彈可破的肌膚卻引來質疑聲浪，許多網友懷疑她並不是活人，而是透過AI生成的虛擬人物，且類似討論越來越多，讓藤咲凪看了相當驚訝，更逗趣地表示「有人認為我是AI，真的很有趣」，甚至開始挑戰鄉民，用盡各種方法證明自己「真的活著」。

為了取得鄉民們的信任，藤咲凪在推特上傳自己的證件照駕照，還透過iPhone拍攝短片，努力想要證明自己的存在。因網路上仍有不少人持懷疑態度，讓藤咲凪決定放大絕，日前受邀參與直播節目的演出，不僅在鏡頭前亮相，還大方地與主持人聊天互動，以行動證明自己就是超級漂亮的真人偶像。

藤咲凪出演直播節目，以行動證明自己的真實性。圖／截自YouTube影片
藤咲凪出演直播節目，以行動證明自己的真實性。圖／截自YouTube影片

與鄉民們可愛的互動方式，也讓藤咲凪的聲量提高，粉絲人數也隨之增加，許多網友紛紛讚嘆「等等，藤咲凪太可愛了吧…」、「本人更可愛」、「無論怎麼截圖都好好看」、「臉真的好小啊」。對於偶像被迫證明「自己是活人」這點，也有不少網友吐槽，「時代真的變得太快了」。

藤咲凪甜美的外型吸引粉絲目光，更一度被懷疑是「AI正妹」。圖／取自Twitter@fujisakinagi
藤咲凪甜美的外型吸引粉絲目光，更一度被懷疑是「AI正妹」。圖／取自Twitter@fujisakinagi

日本 正妹 AI 人工智慧 粉絲 直播

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