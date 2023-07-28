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節目上成功配對70歲百萬富翁 23歲嫩妹婚禮當天卻反悔不嫁了

聯合新聞網／ 綜合報導
愛瑞卡（右）跟賽克斯（左）配對後交往一年半，但最後仍分手收場。圖擷自太陽報
愛瑞卡（右）跟賽克斯（左）配對後交往一年半，但最後仍分手收場。圖擷自太陽報

美國一名年輕正妹參加配對節目，意外跟大自己47歲的百萬富翁配對成功。原本兩人已經準備步入禮堂，但女子卻在婚禮當天反悔。

據《太陽報》（The Sun）報導，23歲的愛瑞卡（Erica Moser）在一年半前參加了電視節目《嫁給百萬富翁》，因此認識了70歲的百萬富翁賽克斯（Rick Sykes）。兩人交往一年半，但最後還是分手收場。

愛瑞卡之前接受訪問時表示，兩個人配對以後在Instagram上互加好友，一開始雙方都很害羞，只是幫對方的照片點讚。後來見面以後，兩人陷入熱戀，賽克斯要她「一起住在他的遊艇上」，愛瑞卡也真的就搬到邁阿密，跟賽克斯一起住在遊艇上。

近期愛瑞卡發TikTok影片表示，自己跟賽克斯配對成功後差點結婚，但是婚禮當天她「醒悟過來」，決定還是要跟對方分手。雖然愛瑞卡並沒有詳細說明最後決定分手的原因，但她在回應網友留言時表示，自己不是為了對方的錢才跟賽克斯交往。

一名網友說：「我感覺妳真的很愛他，從來沒想過妳是為了他的錢跟他交往。」愛瑞卡則回應：「我不是（為了錢跟賽克斯交往），如果真的是為了錢，我就會嫁給他了」。不少曾經看過《嫁給百萬富翁》節目的紛絲也留言表示，雖然看到兩人分手很難過，但能理解愛瑞卡為何做出此決定。

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