影／送花圈、拍遺照 網紅在棺材裡過生日引發熱議

☠️🎂Um jeitinho diferente de comemorar o aniversário! A jovem Grazi Gervásio resolveu celebrar os 28 anos de uma maneira inusitada: o tema foi um velório e ela festejou deitada em um caixão. As imagens, compartilhadas nesta segunda-feira (24/7), viralizaram nas redes sociais e mostram também coroas de flores com a mensagem "A celebração de uma vida". No Twitter, vários perfis repercutiram a comemoração inusitada. "Fascinada com essa diva que o tema de aniversário foi funeral", escreveu uma pessoa. #tiktoknotícias