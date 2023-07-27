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影／送花圈、拍遺照 網紅在棺材裡過生日引發熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
潔娃西奧舉辦了一場「喪禮生日派對」，還邀請朋友到場「哀悼」。圖擷自紐約郵報
潔娃西奧舉辦了一場「喪禮生日派對」，還邀請朋友到場「哀悼」。圖擷自紐約郵報

巴西一名女子為了慶祝28歲生日，異想天開舉辦一場「喪禮生日派對」，不只特地拍攝遺照、躺在棺材裡慶生，朋友還送來花圈「祝壽」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，剛過完28歲生日的潔娃西奧（Grazi Gervásio）在7月24日上傳自己的「喪禮」影片，吸引不少網友點閱按讚。只見影片中潔娃西奧身穿黑色透明長裙，畫上濃妝拿著一束白色百合花躺在棺材中，朋友則都到場「哀悼」。

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☠️🎂Um jeitinho diferente de comemorar o aniversário! A jovem Grazi Gervásio resolveu celebrar os 28 anos de uma maneira inusitada: o tema foi um velório e ela festejou deitada em um caixão. As imagens, compartilhadas nesta segunda-feira (24/7), viralizaram nas redes sociais e mostram também coroas de flores com a mensagem "A celebração de uma vida". No Twitter, vários perfis repercutiram a comemoração inusitada. "Fascinada com essa diva que o tema de aniversário foi funeral", escreveu uma pessoa. #tiktoknotícias

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潔娃西奧為了讓這次的「喪禮生日派對」可以更像「喪禮」，特地準備了滿滿的鮮花，還特別拍攝「遺照」，照片中的自己更後製加上天使光圈跟翅膀，寫上「我們愛妳，潔娃西奧……想念妳」。現場更有朋友送來花圈，上面寫著「一生的慶典，永遠追思妳」等字眼，朋友全都圍繞在潔娃西奧身邊哭泣「哀悼」。

不過這樣的做法可不是人人認同，有不少網友認為這麼做實在很愚蠢，甚至有人惡毒地說「看得出來她的大腦已經開始腐壞了」，還有網友表示，這些想成為網紅的人都有的共同點就是超級自戀跟精神有問題。

網紅 生日 棺材

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