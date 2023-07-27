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奪命整容！酒店男經理隆鼻 驚揭金屬夾卡入大腦、致永久腦損慘死

香港01／ 李納德
醫生發現，卡斯塔涅大腦組織出現金屬夾。（ATV Noticias新聞截圖）
醫生發現，卡斯塔涅大腦組織出現金屬夾。（ATV Noticias新聞截圖）

開刀整容伴隨著不可預知的風險，但誰料到隆鼻竟會腦部受損死亡？秘魯有酒店男經理日前到私人診所做隆鼻整形手術，期間疑出現意外，竟有金屬夾卡入其大腦組織，經理隨後被轉送到州立醫院深切治療部，醫生發現金屬對其大腦織組造成不可逆轉的傷害，搶救後宣布大腦死亡不治。死者家屬曾致電診所詢問，但竟被掛電話，他們已向執法部門控訴診所疏忽，警方亦懷疑事件涉及醫療疏忽，想找操刀外科醫生調查，惟診所稱醫生正出差。

外媒報導，秘魯40歲酒店經理卡斯塔涅達（Luis Fernando Dávila Castañeda）日前到聖馬丁省塔拉波托（Tarapoto）的私人診所進行整形手術隆鼻時，有一部份金屬夾插入其大腦導致他腦死亡。

卡斯塔涅達在「 Hotel Boca Raton」任職，酒店老闆普爾塔（Edwin Puerta）向傳媒透露，他知道卡斯塔涅達要做隆鼻手術，事後曾聯絡診所，職員表示手術需時較正常時間長，卡斯塔涅達當時情況嚴重。卡斯塔涅達隨後轉送到一間州立醫院的深切治療部，醫生發現他的大腦有金屬夾，至7月7日，正式宣布他大腦死亡。

醫生檢查後發現卡斯塔涅達的大腦中有異物，X光片顯示，他的大腦組織中有1個小小的金屬夾，醫生指，這個異物令他的大腦遭受不可逆轉的傷害。檢察官即時聯絡警方一同調查，嘗試找涉嫌醫療疏忽的外科醫生錄口供，但診所稱他正出差。

消息指，操刀醫生維拉西斯（Carlos Larios Villasis）在病人出事後致電家屬，但家屬表示，當他們詢問事件細節時，維拉西斯即掛絕線。家屬認為診所出現疏忽，已告執法部門投訴，警方亦懷疑事件涉及醫療疏忽。

卡斯塔涅達的叔叔希望尋求公義，要求執法人員查清責任誰屬。家屬更在社交平台發文，感謝網友的關心，他們正面對失去親人的傷痛，並感謝酒店老闆的支持。

秘魯40歲男酒店經理卡斯塔涅達（Luis Fernando Dávila Castañeda）做隆鼻手術期間，有金屬夾卡入大腦，最終腦死亡。（RW TV & NOTICIAS TARAPOTO新聞截圖）
秘魯40歲男酒店經理卡斯塔涅達（Luis Fernando Dávila Castañeda）做隆鼻手術期間，有金屬夾卡入大腦，最終腦死亡。（RW TV & NOTICIAS TARAPOTO新聞截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

整形手術 秘魯

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