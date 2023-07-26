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受犯罪節目啟發！印度女為擺脫情人 竟找弄蛇人放毒蛇殺男友

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印度一名女子為擺脫男友，竟從犯罪節目中找尋靈感，僱傭弄蛇人放眼鏡蛇毒殺男友。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
印度一名女子為擺脫男友，竟從犯罪節目中找尋靈感，僱傭弄蛇人放眼鏡蛇毒殺男友。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

印度一名女子為擺脫男友，竟從犯罪節目中找尋靈感，僱傭弄蛇人放眼鏡蛇毒殺男友。

《8視界新聞網》根據《印度時報》報導，印度女子瑪希·阿雷伊（Mahi Aryay）因不滿32歲男友Ankit Chauhan頻頻干擾自己的生活，於是聯手情人迪普·坎德帕（Deep Kandpal）、女傭及女傭丈夫謀劃殺人計劃，以擺脫男友。

7月14日晚上，女子和情人先是打電話邀請男友到她家作客，再讓他喝下摻入大量麻醉劑的飲料，而她花了1萬盧比（約新台幣3800元）請來的弄蛇人則是在一旁埋伏。待男友昏迷後，女子便讓弄蛇人用眼鏡蛇咬傷男友。

隔天，男友被發現陳屍在自己汽車後座。驗屍結果顯示，男友雙腿均被毒蛇咬傷，死因是中了蛇毒。女子等人最終都被警方逮捕。

警方表示，弄蛇人告訴警方女子難以忍受男友頻繁介入她的生活，想要擺脫男友，所以才找上他，要他幫忙用毒蛇毒殺男友，把案件偽裝成意外。

弄蛇人還稱，女子在案發前常常觀看犯罪節目《犯罪巡邏》的不同劇集，學習如何謀殺。她也經常在網上觀看節目，學習如何藏匿證據和不留痕跡地逃跑。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

印度 眼鏡蛇 殺人 情侶

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