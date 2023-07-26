快訊

曾為陳時中拔麥走人 羅友志拋震撼彈「退出電視圈」

神隱變圈禁？秦剛軟著陸保住國委 王毅回鍋外長只算小勝

獨／網紅私刑正義大翻車！猝死女嬰體內驗出毒 生父1行為有詭

父母串通典獄長演戲「玩手機會遭鞭刑」 兒子驚恐大哭：不敢玩了

香港01／ 桃樂斯
兒子聽到典獄長話語後嚇到大哭，並承諾「我不玩手機了」。（Tiktok@fisza83）
兒子聽到典獄長話語後嚇到大哭，並承諾「我不玩手機了」。（Tiktok@fisza83）

「電子奶嘴」盛行，若然子女對電子產品過份沉迷，家長可以如何應對？馬來西亞有男童因為沉迷玩手機，父母無可奈可下，只好於參加監獄博物館時，串通典獄長上演「鞭刑」，對方更以恐嚇的語氣明言，經常玩手機到半夜三更的小孩都會面臨如此體罰，並即場示範鞭笞模型假人，嚇得兒子馬上大哭認錯「我不玩手機了」。父母眼見「奸計得逞」不禁大笑，和崩潰的兒子形成強烈對比，相當搞笑。

馬來西亞有男童過度沉迷玩手機遊戲，父母唯有串通典獄長演戲，指出玩手機將面臨鞭刑。TikTok影片所見，一對父母正帶兒子參觀馬六甲的監獄博物館，當他們來到示範如何處罰犯人環節時，典獄長認真地向他們展示「鞭刑」，指「根據我國法律規定，會對犯人的臀部進行鞭打」，並解釋他手上的鞭子必須呈90度，而每次刑罰都可包含高達6下的鞭打。

典獄長告訴男童，「玩手機和不聽大人話的孩子，也會被鞭打屁股」。（Tiktok@fisza83）
典獄長告訴男童，「玩手機和不聽大人話的孩子，也會被鞭打屁股」。（Tiktok@fisza83）

兒子已經很害怕，媽媽還故意問，「到底哪些人會被施以鞭刑？」。典獄長告訴男童，「玩手機和不聽大人話的孩子，也會被鞭打屁股」。其後更上演「鞭打」戲碼，他強而有力地將鞭子打向人體模型的屁股，還不忘強調「經常玩手機到三更半夜就會這樣」，其間鞭打的動作更發出可怕聲響，非常嚇人。

兒子聽到典獄長話語後，立刻崩潰大哭，不過典獄長仍不放過他，大聲問道：「還要玩手機嗎？」男童驚恐地向父母承諾「我不玩手機了」，父母見威脅奏效，忍不住哈哈大笑。事後有網友認為可以參考這種教育方式，「相信很多孩子看完影片後，都會不敢玩手機」；不過亦有留言不同意如此極端的教育方式，質疑會影響小孩心靈，反而窒礙他們未來身心發展。

延伸閱讀：

憂阿女沉迷打機缺自信　高考後帶整容　母：讓她多和現實世界社交

18歲兒沉迷看AV　怒父一刀砍斷手下場極慘　父職業惹網民關注

文章授權轉載自《香港01》

鞭刑 馬來西亞

相關新聞

父母串通典獄長演戲「玩手機會遭鞭刑」 兒子驚恐大哭：不敢玩了

馬來西亞有男童因為沉迷玩手機，父母無可奈可下，只好於參加監獄博物館時，串通典獄長上演「鞭刑」，對方更以恐嚇的語氣明言，經常玩手機到半夜三更的小孩都會面臨如此體罰，並即場示範鞭笞模型假人，嚇得兒子馬上大哭認錯「我不玩手機了」。

影／男搶手機見主人超正轉而追求 她被搶匪偷機偷心熱戀2年

這名搶匪不只偷走了女子的手機，還偷走了她的心。

偏偏是這款沙拉...吃到一半和「活生生青蛙」對上眼 他嚇壞：以為是配料

韓媒《京畿日報》報導，南韓一名男子18日下班前利用APP預定餐點，在當地知名沙拉專賣店「SALADY」訂購三份餐點...

24歲女看男友手機驚見「自己被強姦」影片自殘亡 賤男判刑出爐

令人髮指！英國一名24歲女子用男友手機玩遊戲時，意外發現自己昏睡時被男友性侵影片，令她情緒崩潰，最終自殘身亡。男友事後被捕，承認趁女友熟睡與對方發生性行為，也知悉正在拍攝影片，最終法官以性侵罪，判男友

想挑戰連哭100小時 男子哭到暫時失明被金氏世界紀錄打槍

奈及利亞一名男子為了想創下「哭最久」的紀錄，嘗試挑戰「連續哭100小時不停」，沒想到卻因此差點失明，過程也不被金氏世界紀錄認可。

日本夫婦「偽中文」只用漢字傳LINE 晚餐做一半急喊「大事件發生！」過程笑倒網友

日文之中有許多漢字，這些漢字的意思，雖然現代中文並沒有完全相同，但大致上還是有共通之處。近來有對日本的夫妻，就嘗試只用漢字的「偽中文」進行傳LINE訊息，結果產生意外的爆笑場面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦