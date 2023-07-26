父母串通典獄長演戲「玩手機會遭鞭刑」 兒子驚恐大哭：不敢玩了

「電子奶嘴」盛行，若然子女對電子產品過份沉迷，家長可以如何應對？馬來西亞有男童因為沉迷玩手機，父母無可奈可下，只好於參加監獄博物館時，串通典獄長上演「鞭刑」，對方更以恐嚇的語氣明言，經常玩手機到半夜三更的小孩都會面臨如此體罰，並即場示範鞭笞模型假人，嚇得兒子馬上大哭認錯「我不玩手機了」。父母眼見「奸計得逞」不禁大笑，和崩潰的兒子形成強烈對比，相當搞笑。

馬來西亞有男童過度沉迷玩手機遊戲，父母唯有串通典獄長演戲，指出玩手機將面臨鞭刑。TikTok影片所見，一對父母正帶兒子參觀馬六甲的監獄博物館，當他們來到示範如何處罰犯人環節時，典獄長認真地向他們展示「鞭刑」，指「根據我國法律規定，會對犯人的臀部進行鞭打」，並解釋他手上的鞭子必須呈90度，而每次刑罰都可包含高達6下的鞭打。

典獄長告訴男童，「玩手機和不聽大人話的孩子，也會被鞭打屁股」。（Tiktok@fisza83）

兒子已經很害怕，媽媽還故意問，「到底哪些人會被施以鞭刑？」。典獄長告訴男童，「玩手機和不聽大人話的孩子，也會被鞭打屁股」。其後更上演「鞭打」戲碼，他強而有力地將鞭子打向人體模型的屁股，還不忘強調「經常玩手機到三更半夜就會這樣」，其間鞭打的動作更發出可怕聲響，非常嚇人。

兒子聽到典獄長話語後，立刻崩潰大哭，不過典獄長仍不放過他，大聲問道：「還要玩手機嗎？」男童驚恐地向父母承諾「我不玩手機了」，父母見威脅奏效，忍不住哈哈大笑。事後有網友認為可以參考這種教育方式，「相信很多孩子看完影片後，都會不敢玩手機」；不過亦有留言不同意如此極端的教育方式，質疑會影響小孩心靈，反而窒礙他們未來身心發展。

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文章授權轉載自《香港01》