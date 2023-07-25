母邀性感舞女慶生！18歲壽星被貼身搖擺挑逗 突爆1句超掃興

如此慶祝生日的安排，到底是驚是喜？墨西哥日前有媽媽為兒子慶祝18歲生日，竟邀請性感舞女到場慶祝，對方擁有豐滿上圍，靠近兒子跳貼身舞時，不禁令「壽星」一臉尷尬，但他其後無奈爆出1句「我只想要PS5」的生日願望，可謂浪費母親一番心意。片段其後被轉載至社交平台，這位母親為愛子安排的慶生方式也惹來網友兩極意見。

外媒報導，墨西哥新雷昂州（Nuevo León）有母親在兒子18歲的生日派對上，邀請性感舞女到場表演，對方更和兒子上演「貼身舞」。片段開首先由媽媽捧着插上18歲生日蠟燭的蛋糕走進兒子房間，她當時要求兒子閉上眼睛許願，當對方吹完蠟燭後，現場播放節奏強勁的音樂。此時1名上圍豐滿、眼部帶有面具、穿着極度性感的微胖女子出場，而兒子目睹這一幕時非常害羞，只能掩臉掩飾尷尬。

隨後該女子走向「壽星」，開始在他面前左右上下地搖擺跳熱舞，人妻當時還表現得相當興奮，貌似感歎「兒子終於長大了」。其後該舞女背向「壽星」，更疑坐上其大腿，並用屁股磨蹭其下體，動作相當挑逗。外媒指，兒子其後曾無奈向母親表示他的生日願望很簡單，「我只想要PS5（遊戲機）」。

片段引來網友討論，有人羨慕片中青年有如此開明的媽媽，「我覺得我出生錯地方了」，另有人則笑指「兒子想要PS5，媽媽卻想要抱孫」、「這應該是爸爸的願望」；不過也有留言批抨這位母親做法不當，明明是慶祝生日卻變得如此色情。

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文章授權轉載自《香港01》