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悲劇！男子貪玩驗DNA驚揭母親多年秘密 後悔：毀了父母33年婚姻

香港01／ 撰文／喬納森
DNA示意圖。 圖／ingimage
DNA示意圖。 圖／ingimage

外國一名男子因對家族譜系有好奇，故趁特價買下兩套DNA檢驗套裝，自己與父親各用一組，可是，此舉卻揭開母親隱藏多年秘密，更令原本美滿的家庭破碎，男子為此深感後悔：「我為了好玩而毀父母的33年婚姻。」

綜合外媒報道，男子在美國知名論壇Reddit分享他的悲劇，他一直對家族譜系非常感興趣，想與已經檢驗過的朋友比較，他於是趁特價，在網上買了兩組DNA檢測試劑，與父親各自測試。

樓主指由於媽媽從來不談論血緣或DNA話題，所以他與父親沒有告知她驗DNA的事，「我和父親拿到檢測試劑後，立即對比大家的祖先構成，結果發現情況出乎意料」。

檢測結果顯示，樓主的父親有很強的英國與愛爾蘭血統，並混一點法國與德國人血統，而他的血統源自斯堪地那維亞，即來自北歐地區，並混有一點法國、德國與義大利血統。得悉這結果後，他與父親最初對結果感到非常疑惑，直到檢驗了其他親人DNA後，他才確定與父親沒有血緣關係，令他非常震驚，父親也感到非常憤怒，找母親對質。

樓主連累母親被父親逼問到情緒失控，才在父親而前承認早已知樓主是別人孩子，更表示如果知道他們進行DNA檢測，一定會出手阻止。

樓主事後感到相當後悔，指父母正協議離婚，悲傷地說：「我為了好玩驗DNA，卻毀了父母33年的婚姻」。事件亦引來連串麻煩，因他的父親想知道樓主的2名弟妹是不是自己親生。

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文章授權轉載自《香港01》

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