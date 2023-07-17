他好奇買DNA檢測包竟意外揭家人真實關係 毀了父母33年婚姻

電視劇中，常常播出父母將孩子養大後，卻發現不是親生的劇情，刺激又狗血的橋段深受觀眾喜愛，成為眾人茶餘飯後的日常談資，不曾想如此戲劇化的情節竟然在現實中上演。日前，國外一名男子趁DNA檢測試劑打折時買了2組，沒想到竟意外揭露母親不為人知的秘密。

據英國《鏡報》（Mirror）報導，這位男子在美國知名論壇Reddit分享這起悲劇，他表示，自己本身對家譜很感興趣，由於想跟檢驗過的朋友分享彼此間的差異，便幫自己跟父親各買了一組DNA檢測試劑，以此比較兩人的祖先構成，不料卻在檢測後發現結果不太對勁。

他坦言，由於他的母親從未跟他談論過血緣的話題，因此事前他們並未告知母親關於DNA檢測試劑的事。而在檢測後發現，父親的血統以英國和愛爾蘭為主，而自己則是斯堪地那維亞血統，與瑞典關係緊密，這個結果使他們感到非常疑惑，因為他們並沒有匹配到。

而在檢驗了其他親人後，證實了兩人並沒有血緣關係，父親對檢驗結果也從最初的疑惑轉為憤怒，直接找母親當面攤牌。他表示，當時母親被逼問到情緒失控，不只承認她其實早就知道兒子是別人的小孩，還表示若是早知道兩人在檢測DNA的話，肯定會出面阻止。

這名男子說道，他父母最終打算離婚，目前正在協議中，而父親在此事後也忍不住懷疑男子的弟弟妹妹是不是自己的孩子，讓他感到十分悲傷，「我為了好玩驗DNA，卻毀了我爸媽33年的婚姻」，認為是自己親手破壞了父母的婚姻。