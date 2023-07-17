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機師降落前昏倒！女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

搭飛機也要敬老尊賢？掏腰包升級機位卻被老夫妻霸佔 他不讓座反遭白眼

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一名男子在美國論壇網站Reddit分享，自己搭乘從紐西蘭飛往洛杉磯的航班時，雖然付費升級座位，卻發現座位被一對70多歲的老夫妻佔據。示意圖／ingimage
一名男子在美國論壇網站Reddit分享，自己搭乘從紐西蘭飛往洛杉磯的航班時，雖然付費升級座位，卻發現座位被一對70多歲的老夫妻佔據。示意圖／ingimage

搭飛機付費升級座位，卻因不讓老人家坐遭到其他乘客投來不解和鄙視的眼光，男子上網申訴：「這是我付費升級的座位，不讓給老人家，反而被機上乘客撻伐和用鄙視的眼光看待。我只是要坐在本身的座位，我錯了嗎？」

《8視界新聞網》根據《每日郵報》報導，一名男子近日在美國論壇網站Reddit分享了自己搭乘從紐西蘭飛往洛杉磯的航班時，雖然付費升級座位，但因沒有讓位給霸佔座位的70多歲老人家而被鄙視。

他在貼文中說，自己的身高達六尺三寸（約190公分）。因為航程長達12個小時，並且他需要更多空間，所以特地付費60美元（約新台幣1860元）升級座位。

不料，登機時卻發現座位被一對70多歲的老夫妻佔據。起初，男子詢問老夫妻是否搞錯座位，不料老夫妻卻叫男子坐到他們原來的位子上。

「我給他們看了我的機票和座位號碼，同時也指向螢幕上的名字。然而，他們卻讓我坐在他們的位子上。位子不僅離升級位有十排那麼遠，且沒有多餘的腿部空間」。

對此，男子向老夫妻解釋自己已付費升級座位，並拒絕讓座

最終，經空服人員協調后，男子順利坐回自己升級的座位上。但在這個時候，他也遭到了周圍乘客投來的鄙視眼光。對此，他表示，非常不理解。

「我在飛機上被乘客翻白眼。我花錢就是為了能有更多的空間，這是我需要的。」

許多網友在貼文下留言力挺男子，認為老夫妻的行為有錯。

一名網友寫道：「健康和此事件是兩回事。一分錢一分貨，不是根據年齡斷定什麼行為可以被接受」。

另一名網友則說：「如果飛機在起飛後還有座位，我可以理解。但就這件事情而論，老夫婦是認為自己有特殊權利」。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

讓座 航班 Reddit 美國

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