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耐人尋味…女試穿牛仔褲卻留原味內褲卡褲襠 店主急尋人：您一定很趕時間

香港01／ 撰文／桃樂斯
越南某時裝店有女客人試穿牛仔褲後，離開時竟留下內褲，店主為替內褲尋回「主人」，只好於網上發文，事件引來網民好奇「這位女士是有多着急呢？」。圖／截自香港01
越南某時裝店有女客人試穿牛仔褲後，離開時竟留下內褲，店主為替內褲尋回「主人」，只好於網上發文，事件引來網民好奇「這位女士是有多着急呢？」。圖／截自香港01

到底要有多趕時間，才會在試身室遺留這件「私人」物品呢？越南有時裝店老闆日前於網上發文尋人惹來廣泛關注，事緣有客人試穿牛仔褲，離開時竟留下內褲，疑脫下時卡在牛仔褲的褲管，店主發現後「百思不得其解」，只好發文替內褲尋回「主人」。目前老闆未尋到事主，反而引來大批網友關注，除覺得搞笑，亦好奇該客人「是有多着急呢？」、「不會感到涼涼的嗎？」。

泰媒報導，越南一家服裝店發生極離奇事件，老闆於網上發布的尋人啟示更是引來關注。圖片所示，店主手持1條深藍色的反面牛仔褲，面層明顯有條內褲，據悉，是位女客人試身後留下，卡在褲管。店主和員工相信這位顧客很趕時間，才會連內褲如此貼身衣物都遺忘掉，故安撫對方「您一定很著急，但別擔心，也別認為我們故意偷你內褲」，望提醒對方返回店舖取回內褲。

雖然未知店主目前是否已成功聯絡該客人，不過如此離奇的事件卻惹來網友關注。不少人覺得難以置信，困惑問那位女顧客「難道不會感到涼涼的嗎？」、「這位女士是有多着急呢？」、「也許因為太熱不穿它更好」、「世界總會出現奇怪的健忘情況」；亦有留言譴責顧客自私舉動，「試穿後就一定要扔掉（內褲）嗎？但誰會賣呢？更重要的是誰敢買？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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