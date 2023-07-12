八點檔真實上演！親弟在他婚禮公開「叔嫂秘密」 新郎氣炸

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示小叔毀了她的婚禮。示意圖／ingimage
一名女網友表示小叔毀了她的婚禮。示意圖／ingimage

親上加親有時候也並非好事，一名國外女子發文吐露與丈夫相識的過程，並大嘆自己過去對於愛情的體悟太淺。原以為自己人生的幸福時刻即將到來，沒想到小叔卻在婚禮大爆料，在眾人面前說出與原PO的過往，讓她如今超悽慘。

據《鏡報》報導，國外一名女網友表示，自己大學時一度迷戀名為克里斯（Chris）的男子，而對方也知情。但克里斯坦言不想要穩定的關係，只想玩玩，所以原PO知道自己的感情不會有回報。

但四年前的聖誕節，克里斯突然傳訊息向原PO示愛，「他說他愛我，想帶我出去約會，他說他已經玩夠了，想要有一段穩定的關係」。她於是邀請克里斯參加她與室友舉辦的除夕派對，克里斯則帶哥哥出席。沒想到，克里斯整晚都在跟她室友「親熱」。

然而，原PO卻也因此結識克里斯的哥哥，兩人很快就約會、成婚。但就在婚禮前的晚宴上，克里斯竟把兩人之間的相處過程全說了，更表示自己後悔沒早點約她出去，直言「將永遠對此感到後悔」。

克里斯的「告白」讓氣氛變得非常尷尬，即便丈夫看似很正常，但原PO能感受到他很受傷、很憤怒。後來，丈夫也問她是否愛克里斯，是否因為這個原因才和他約會，而她則大哭表示絕對不是真的，「我從來沒有像愛我的丈夫那樣愛過任何人」。原PO也為沒有告訴丈夫一切而感到抱歉，並澄清一切都跟克里斯無關，「我的迷戀是一件愚蠢的事」，但如今即便要出發去度蜜月了，丈夫還是不願跟她說話。

對此，許多網友大罵克里斯超糟糕，「他就是個大混蛋，破壞妳的婚禮」、「妳沒有做錯任何事，誰知道一段根本沒怎樣的迷戀會變成這樣，妳丈夫的弟弟真的太糟糕了」、「克里斯說他愛妳，我不相信他是真心的，只是把妳當備胎」。有網友則安慰，「妳的丈夫會放下的，但可能不會希望妳單獨和克里斯碰面」。

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