情侶海灘「上下交疊」尋歡 路過阿嬤凍末條開打了

全球暖化造成極端高溫襲擊各地，海灘便成了許多民眾夏日的消暑首選。近日，西班牙度假勝地馬略卡島（Majorca）的帕爾馬海灘（Playa de Palma），一對女同志情侶仗著夜色以為四下無人，忘情在岸邊「上下交疊」，不料卻遭路過的三名阿嬤狠狠教訓。

根據「太陽報」報導，一段本月7日上傳的影片顯示，西班牙度假勝地馬略卡島上2名女子趁著月黑風高，以為帕爾馬海灘四處無人，大膽地在岸邊「上下交疊」尋歡，正當2人沉浸在激情的世界時，卻發生意想不到的插曲。

好巧不巧突然有3名阿嬤路過，其中一名身穿白上衣紅短褲的阿嬤率先發難，只見她筆直地朝仍在「運動」的情侶走去，直接一巴掌拍下去並大聲喝斥要求2人停止。想不到這對情侶仍然維持交疊姿勢不打算離開，白衣阿嬤眼見勸說無效，乾脆用腳將沙踢向情侶強硬驅趕，另外2名阿嬤見狀也加入潑沙行列，遭圍攻後這對情侶才終於放棄。

根據當地媒體報導，這段影片已被當地居民瘋傳，而事發地點帕爾馬海灘，時常有許多情侶為尋求刺激直接「就地連結」。