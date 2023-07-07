像被獵巫！他揭20年前御宅族血淚辛酸「被群體排擠沒人權」
許多熱愛日本動漫的粉絲，常被稱為「御宅族」。儘管這個御宅族單詞用法和原意有所出入，但目前這樣的用法，已大致約定俗成。儘管現在日本動漫紅遍世界，但在數十年前，「御宅族」在群體裡頭卻帶有貶抑的意思，就有日本網友回想起過去年代，御宅族是如何遭到排擠的。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「nainicut」近來分享，表示在20年前，國中生要是說自己是御宅族，周圍的人馬上就會將他視為「異常者」、「弱者」，會在群體裡沒有人權，遭到排擠欺負。如果不想被霸凌，就只能選擇從動漫及遊戲中「畢業」一途。
20年前— ナイニー@WF2023S 6-02-11 (@nainicut) June 1, 2023
中学生「オタクです」
周り「オタクだ！異常者だ！！弱者だ！！叩け！！叩け！！叩け！！叩かれるのがいやならアニメやゲームを卒業して真っ当な人になれ！！！！」
マジこんな感じでしたわ
除此之外，身為御宅族，還常被帶有許多偏見。像是被說「御宅族都是胖子或瘦子」、「因為是御宅族，所以功課特別好」、「明明是御宅族卻意外能運動」等等。nainicut指出，在他父母的那個世代，御宅族就被貼上負面標籤，接著就把這樣的觀念教導給小孩，導致偏見傳到下一代。
其他網友也紛紛附和「剛好就是電車男的時代啊」、「我曾經被說想看『數碼寶貝』所以要提早回家，結果遭到恥笑」、「有次從圖書館借了『鋼彈W』小說版來看，瞬間有種被周圍警戒『是御宅族！殺了他！』的感覺，簡直像在獵巫一樣」、「那時真的會覺得，為什麼我喜歡的不是足球」、「其實現在還是有這種人」、「要替那時還能堅持當御宅族的人致上敬意」。
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