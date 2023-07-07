吃雞肉骨頭卡喉嚨 女子宣稱靠狂喝可樂成功「分解」骨頭

紐西蘭一名女子在吃雞肉時不小心誤食骨頭，為了緩解不適感異想天開用可樂「分解」雞骨頭，並宣稱最後真的成功讓骨頭「溶解」。

據ODDITYCENTRAL報導，一名女子布拉許（Beth Brash）接受紐西蘭當地媒體採訪，分享自己的偏方妙招，宣稱靠喝可樂去除了卡在喉嚨的雞骨頭。她表示，之前她到一家餐廳吃飯，店員推薦她試試看新出的雞肉料理，也有提醒她餐廳的肌肉是有帶骨的，不過布拉許仍決定要試試看。

沒想到吃下去沒多久，布拉許就覺得喉嚨怪怪的，她原本想說這種隱隱作痛的感覺不久後就會消失，因此也沒有向餐廳反應。後來她到醫院檢查，院方發現她的喉嚨的確卡了一小塊雞骨頭，不過院方並沒有進行任何治療，而是建議她「喝四罐可樂溶解骨頭」。

布拉許說自己一開始半信半疑，不過因為她真的很討厭有東西卡在喉嚨裡的感覺，所以隔天還是乖乖買了四罐可樂來試，沒想到喝下四罐可樂後，隔天喉嚨的異物感就不見了。

紐西蘭全科醫學中心（General Practice New Zealand）醫生貝蒂（Bryan Betty）受訪時表示，她個人從未用過這種方式治療，不過如果喝可樂真的能夠分解異物，那麼她認為的確值得一試。