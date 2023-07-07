快訊

訂錯機票「害24人滯留印度」！ 領隊「1舉動」惹怒全場 旅行社緊急道歉認賠

評／準公幼品質差 兒盟籲：強化退場機制

若台海衝突…不只台灣慘 這三個國家也很危險

吃雞肉骨頭卡喉嚨 女子宣稱靠狂喝可樂成功「分解」骨頭

聯合新聞網／ 綜合報導
布拉許宣稱自己靠喝可樂溶解了卡在喉嚨的雞骨頭。示意圖／ingimage
布拉許宣稱自己靠喝可樂溶解了卡在喉嚨的雞骨頭。示意圖／ingimage

紐西蘭一名女子在吃雞肉時不小心誤食骨頭，為了緩解不適感異想天開用可樂「分解」雞骨頭，並宣稱最後真的成功讓骨頭「溶解」。

ODDITYCENTRAL報導，一名女子布拉許（Beth Brash）接受紐西蘭當地媒體採訪，分享自己的偏方妙招，宣稱靠喝可樂去除了卡在喉嚨的雞骨頭。她表示，之前她到一家餐廳吃飯，店員推薦她試試看新出的雞肉料理，也有提醒她餐廳的肌肉是有帶骨的，不過布拉許仍決定要試試看。

沒想到吃下去沒多久，布拉許就覺得喉嚨怪怪的，她原本想說這種隱隱作痛的感覺不久後就會消失，因此也沒有向餐廳反應。後來她到醫院檢查，院方發現她的喉嚨的確卡了一小塊雞骨頭，不過院方並沒有進行任何治療，而是建議她「喝四罐可樂溶解骨頭」。

布拉許說自己一開始半信半疑，不過因為她真的很討厭有東西卡在喉嚨裡的感覺，所以隔天還是乖乖買了四罐可樂來試，沒想到喝下四罐可樂後，隔天喉嚨的異物感就不見了。

紐西蘭全科醫學中心（General Practice New Zealand）醫生貝蒂（Bryan Betty）受訪時表示，她個人從未用過這種方式治療，不過如果喝可樂真的能夠分解異物，那麼她認為的確值得一試。

偏方

延伸閱讀

男子吃完海鮮狂嘔吐 檢查發現八爪章魚卡喉嚨

想當「真人充氣娃娃」 女子砸400萬元整成「蕩婦芭比」

女子新婚之夜累到不想洞房 新郎隔天竟怒提離婚

對鮮肉公車司機一見鍾情 女子公車站大膽留言示愛

相關新聞

像被獵巫！他揭20年前御宅族血淚辛酸「被群體排擠沒人權」

許多熱愛日本動漫的粉絲，常被稱為「御宅族」。儘管這個御宅族單詞用法和原意有所出入，但目前這樣的用法，已大致約定俗成。儘管現在日本動漫紅遍世界，但在數十年前，「御宅族」在群體裡頭卻帶有貶抑的意思，就有日本網友回想起過去年代，御宅族是如何遭到排擠的。

吃雞肉骨頭卡喉嚨 女子宣稱靠狂喝可樂成功「分解」骨頭

紐西蘭一名女子在吃雞肉時不小心誤食骨頭，為了緩解不適感異想天開用可樂「分解」雞骨頭，並宣稱最後真的成功讓骨頭「溶解」。

日男曬「節省晚餐照」驚呆全網 花20年節儉度日存到2千萬

許多人都希望能存到足夠的錢，以完成提早退休的夢想。日本一名45歲男子花費20年存下9470萬日圓（約新台幣2000萬），他分享自己的晚餐照，竟只有一盤醬菜、白飯、雞蛋，他自述平時生活節儉，家中無冷氣，最大開銷是理髮，希望能存到一億日圓、提早退休，預計今年就能實現這個夢想。

真意外！調皮妹戳破父母保險套 母6個月後懷孕不解：我們很小心

這個惡作劇未免太過分了吧！外國有女生在社交平台分享她童年時曾和好朋友偷進父母房間，卻突然發現「愛愛」用的安全套，經朋友告知用途後，她們居然產生壞念頭，隨手拿起旁邊的縫紉針不斷戳洞。母親不久後懷孕，事後還一直不解為何已避孕仍「中獎」。

戲院地板驚見內褲！網友齊估原因：看什麼電影？旁有1物品好吸睛

網上最近瘋傳一張照片，顯示有人將內褲遺留在戲院座椅的地板上，清潔人員散場後驚見一條大碼內褲，只能無奈站在一旁。貼文令網民百思不得其解，紛紛猜測物主為何會遺留內褲，甚至估計到底對方當時觀看什麼電影，但有人注意到內褲旁邊有一個硬幣，笑言「至少物主留下一個硬幣」作為線索。

惡臭撲鼻！他搭機見地上鮮紅一片「人血染濕背包」 空服員解釋讓他氣炸

抱著愉快的心情搭飛機出遊，若碰上超雷的航空公司，恐怕讓人笑不出來。外國一名記者分享崩潰的飛航經驗，他在搭機途中聞到惡臭味，低頭看才發現機上的地毯有灘詭異的污漬，甚至連他的後背包也沾到這奇怪的液體。當時他立刻找空服員求助，不料空服員竟告知他「那是人血...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦