聽新聞
test
0:00 / 0:00
別投一日圓！「手續費規定」讓日本神社賺不到香油錢還倒賠
「神社」是日本具代表性的宗教、文化場所，許多外國遊客到日本觀光時，也經常會去造訪神社，並捐獻一點賽錢（香油錢）祈求好運。不過最近卻有媒體指出，神社在收到這些賽錢時，因為需要繳交手續費的關係，不只沒賺多少，還有可能倒賠一筆。
根據日本媒體「Smart FLASH」報導，從2019年開始，日本多數銀行就制訂新規，限制客戶想用硬幣存錢時，就必須繳交相應的手續費。到了2022年1月，日本郵局也終於跟進這項措施。而手續費的多寡，則根據硬幣的數量計算，無關硬幣面額。
以郵局ATM而言，存取硬幣1到25枚硬幣的手續費為110日圓（約相當於新台幣23元）、26到50枚硬幣為220日圓、51至100枚硬幣為330日圓。換句話說，如果存取1日圓硬幣100枚，那就得繳交330日圓的手續費，反而會倒賠230日圓。
因此，如果在捐獻日幣1圓，那麼神社為了要處理大量硬幣，而必須支付金融單位手續費，反而會產生虧損。目前已有網友呼籲，如果要在神社捐賽錢，單次的面額最好大一點，或者也有神社設置電子支付的販賣機，可以購買捐獻專用的硬幣，讓投出去的錢，可以真正的送到神社手裡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言